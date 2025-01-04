04 января 2025

Почему Россия не отвечает на провокации Киева ядерным ударом

Политолог Блохин: Россия отвечает на провокации Украины гиперзвуковыми ракетами
© Служба новостей «URA.RU»
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Россия отвечает на провокации Киева гиперзвуковыми ракетами, но может перейти на ядерное оружие, заявил политолог Константин Блохин Фото:

Россия предпочитает отвечать на провокации Киева гиперзвуковыми ракетами, но не исключает ответа ядерным оружием. Об этом в интервью URA.RU заявил ведущий научный сотрудник Центра исследования проблем безопасности РАН, политолог-американист Константин Блохин.

«Все зависит от интерпретации нашего политического руководства. Оно использует ядерное оружие или „Орешник“, когда сочтет нужным. Например, когда украинские беспилотники атаковали нашу авиабазу в Энгельсе, это, в принципе, был повод ответить ядерным ударом. Но мы на это не пошли», — заявил Блохин.

По его мнению, решение о применении ядерного оружия принимается на основе расчета последствий подобного удара и желаемого результата. У России для таких задач есть еще «Орешник» и другие гиперзвуковые ракеты, добавил политолог.

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Россия предпочитает отвечать на провокации Киева гиперзвуковыми ракетами, но не исключает ответа ядерным оружием. Об этом в интервью URA.RU заявил ведущий научный сотрудник Центра исследования проблем безопасности РАН, политолог-американист Константин Блохин. «Все зависит от интерпретации нашего политического руководства. Оно использует ядерное оружие или „Орешник“, когда сочтет нужным. Например, когда украинские беспилотники атаковали нашу авиабазу в Энгельсе, это, в принципе, был повод ответить ядерным ударом. Но мы на это не пошли», — заявил Блохин. По его мнению, решение о применении ядерного оружия принимается на основе расчета последствий подобного удара и желаемого результата. У России для таких задач есть еще «Орешник» и другие гиперзвуковые ракеты, добавил политолог.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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