Почему Россия не отвечает на провокации Киева ядерным ударом

Политолог Блохин: Россия отвечает на провокации Украины гиперзвуковыми ракетами

05 января 2025 в 03:00 Размер текста - 17 +

Россия отвечает на провокации Киева гиперзвуковыми ракетами, но может перейти на ядерное оружие, заявил политолог Константин Блохин Фото: Сергей Русанов © URA.RU Россия предпочитает отвечать на провокации Киева гиперзвуковыми ракетами, но не исключает ответа ядерным оружием. Об этом в интервью URA.RU заявил ведущий научный сотрудник Центра исследования проблем безопасности РАН, политолог-американист Константин Блохин. «Все зависит от интерпретации нашего политического руководства. Оно использует ядерное оружие или „Орешник“, когда сочтет нужным. Например, когда украинские беспилотники атаковали нашу авиабазу в Энгельсе, это, в принципе, был повод ответить ядерным ударом. Но мы на это не пошли», — заявил Блохин. По его мнению, решение о применении ядерного оружия принимается на основе расчета последствий подобного удара и желаемого результата. У России для таких задач есть еще «Орешник» и другие гиперзвуковые ракеты, добавил политолог. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Россия предпочитает отвечать на провокации Киева гиперзвуковыми ракетами, но не исключает ответа ядерным оружием. Об этом в интервью URA.RU заявил ведущий научный сотрудник Центра исследования проблем безопасности РАН, политолог-американист Константин Блохин. «Все зависит от интерпретации нашего политического руководства. Оно использует ядерное оружие или „Орешник“, когда сочтет нужным. Например, когда украинские беспилотники атаковали нашу авиабазу в Энгельсе, это, в принципе, был повод ответить ядерным ударом. Но мы на это не пошли», — заявил Блохин. По его мнению, решение о применении ядерного оружия принимается на основе расчета последствий подобного удара и желаемого результата. У России для таких задач есть еще «Орешник» и другие гиперзвуковые ракеты, добавил политолог.