Почему Россия не отвечает на провокации Киева ядерным ударом

Россия предпочитает отвечать на провокации Киева гиперзвуковыми ракетами, но не исключает ответа ядерным оружием. Об этом в интервью URA.RU заявил ведущий научный сотрудник Центра исследования проблем безопасности РАН, политолог-американист Константин Блохин.
«Все зависит от интерпретации нашего политического руководства. Оно использует ядерное оружие или „Орешник“, когда сочтет нужным. Например, когда украинские беспилотники атаковали нашу авиабазу в Энгельсе, это, в принципе, был повод ответить ядерным ударом. Но мы на это не пошли», — заявил Блохин.
По его мнению, решение о применении ядерного оружия принимается на основе расчета последствий подобного удара и желаемого результата. У России для таких задач есть еще «Орешник» и другие гиперзвуковые ракеты, добавил политолог.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.