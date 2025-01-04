США ищут способы сохранить украинский конфликт

Почему Россия не отвечает на провокации ядерным оружием

05 января 2025 в 02:01 Размер текста - 17 +

Завершение СВО невозможно без уничтожения киевских властей, полагает политолог Константин Блохин Фото: Роман Наумов © URA.RU Коллективный Запад ищет способы сохранить конфликт на Украине. Ведущий научный сотрудник Центра исследования проблем безопасности РАН, политолог-американист Константин Блохин рассказал в интервью URA.RU, что планы США сорвет только уничтожение киевских властей. По его словам, даже в случае удара по украинской столице Запад не решится вступить в прямую войну с Россией. Орешник — не предвестник — Вечером 21 ноября Владимир Путин сообщил об испытании «Орешника», это произошло спустя несколько дней после утверждения обновленной ядерной доктрины (19 ноября). Связаны ли эти два события? Политолог Константин Блохин заявил, что «Орешник» открыл новый способ уничтожения Запада Фото: из личного архива Константина Блохина — Не совсем. Многие связывают «Орешник» с событиями на Украине, накачкой ее оружием. Но на самом деле «Орешник» — это реакция на выход США из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) при Трампе в 2019 году. Раз они вышли, нам нужно было какое-то контрдействие. Не стоит напрямую связывать это с ядерным фактором. Даже без гиперзвуковых ракет Россия может уничтожить не только США, но и весь Запад, и сделать это неоднократно. Гиперзвук и «Орешник» придают этому процессу некий «шик»: мы можем уничтожить Запад иначе. Но и без них у России просто астрономический ядерный потенциал. И никакая противоракетная оборона (ПРО) не способна это нивелировать. — Является ли удар «Орешником» предшествующим ядерному, или же есть еще несколько этапов до применения ядерного оружия (ЯО)? — Таких ступеней нет. Все зависит от интерпретации нашего политического руководства. Оно использует ЯО или «Орешник», когда сочтет нужным. Но алгоритма, где это прописано, нет. Например, когда украинские беспилотники атаковали нашу авиабазу в Энгельсе, это, в принципе, был повод ответить ядерным ударом. Но мы на это не пошли. США удалили по Хиросиме и Нагасаки не потому, что Япония представляла угрозу, а чтобы продемонстрировать силу СССР. Поэтому то, что после «Орешника» будет ЯО, — не факт. — Когда Россия пустит в ход все неядерные ракеты, возможно ли демонстрационное испытание ядерного оружия? Решение о применении ядерного оружия зависит от интерпретации угроз и последствий руководством страны, отметил политолог Фото: Официальный сайт Министерства обороны РФ — Мы идем по лестнице эскалации, и многие говорят, что пора бы протестировать ЯО не на компьютере, а в реальности, где-то в наших отдаленных уголках. Есть сторонники превентивного ядерного удара по Украине. Но все зависит от понимания наших элит, готовы ли мы к этому ядерному удару, какие будут последствия, и во что это выльется. Ядерные державы по-разному воспринимают возможность использования ЯО. У американцев вообще есть концепция: чтобы окончить конфликт, нужно довести его до предела, чуть ли не применять ЯО. Они также разработали концепцию «глобального молниеносного удара» обычным вооружением, где открыто заявляют, что у США есть право наносить удар по любой точке мира в течение часа. СВО не остановят — Верит ли противник в готовность России применить ядерное оружие? — «Ястребы» на Западе считают, что у нас недостаточно политической воли. Когда мы действуем сдержанно, хладнокровно или призываем к переговорам, они воспринимают это как слабость и пораженчество и лишь усиливают давление. Они не верят, что мы готовы использовать ЯО на Украине. Например, они в нас сомневаются из-за того, что мы не использовали «Орешник» в центре Киева против украинской элиты. Если бы после того, как, например, к Кремлю отправили беспилотник, в Киеве был бы лунный кратер, тогда они, наверное, поверили бы. — Подобный удар по центру Киева и уничтожение элиты способны остановить конфликт на Украине? Новость по теме Путин ответил, будет ли Третья мировая война — Демилитаризация и денацификация Украины — это смена режима. Неотъемлемый элемент любой смены режима — устранение политической элиты. Американцы вошли в Ирак и убили Саддама Хусейна. В Ливии устранили Муаммара Каддафи. Посмотрите, как Израиль ведет войну с палестинцами: убили Хасана Насраллу, хотели поставить другого, и его сразу ликвидировали. Некоторые говорят, что не надо трогать Зеленского. Сначала ликвидируют одного, поставят следующего — его тоже уничтожат, а третий уже задумается: стоит ли идти. Запад дает оружие и финансы украинской элите, а та распределяет эти ресурсы, занимается организацией мобилизации, отправкой населения на фронт. Если мы уничтожаем посредника — киевские власти — то все это нивелируется. Я думаю, что это просто необходимость. — А как на это отреагирует Запад? Есть мнение, что НАТО нанесет удары по нашему Черноморскому флоту и группировке в зоне СВО в ответ на использование ЯО, возможно, удар «Орешником» по Киеву — из этой же категории. Тогда мир окажется на пороге ядерной войны. — Все разговоры о том, если Россия нанесет ядерный удар по Украине, то начнется чуть ли не третья мировая война, — это только разговоры. Ключевая причина, почему сейчас Украину не берут в НАТО, в том, что она ведет войну с Россией. Им не нужен прямой военный конфликт с нами. Все это элемент давления, информационно-психологической войны. Им нужна опосредованная война, гонка вооружений, сценарий новой холодной войны, а не ядерный армагеддон. Просто задайте себе вопрос: готов ли Запад рискнуть своим существованием, богатствами, зоной комфорта ради Украины? Конечно нет. Если бы они хотели воевать, то воевали бы сами, а не отправляли оружие на Украину. Приведу пример: при Трампе убили иранского военачальника Касема Сулеймани. Иран на следующий день нанес удар по американской базе в Ираке. И что? Началась Третья мировая война? Широкомасштабное вторжение США и стран НАТО в Иран? Ничего подобного. Они даже замолчали этот инцидент. Поэтому вряд ли они пойдут на войну с Россией. Россию хотят ослабить — Чего добивается Запад в противостоянии с Россией? На что делают ставку, если не на военную победу? Новость по теме The Hill: команда Байдена не давала оружие Украине из-за страха перед Россией — Они будут пытаться расшатать ситуацию изнутри. Реально победить ядерную сверхдержаву невозможно. Если они пойдут по пути физического устранения России, то мир — в труху, и для них это самоубийство. А ослабить Россию можно, дестабилизировав ситуацию изнутри, сделав ставку на либеральные элиты, ориентированные на Запад, которые должны почувствовать в обществе протест из-за внешнего давления и расшатать ситуацию. Им кажется, что раз удалось ослабить поздний СССР, то получится и сейчас. Цветная революция и госпереворот — вот их главный сценарий, а не тот, о котором мы говорим. Они прагматики, реалисты. Если они что-то взвинчивают и выглядят как сумасшедшие, то, поверьте, это не так. В эту игру и Рональд Рейган играл со своими «звездными войнами». На Украине они хотят создать второй Афганистан с последующей внутриполитической дестабилизацией внутри России. Они хотят создать тлеющий конфликт на десятилетия. — 20 января пройдет инаугурация Дональда Трампа, что ждать от его прихода в плане ядерной безопасности и конфликта на Украине? Трамп не отпустит Украину просто так, считает американист Фото: Official White House Photo / Tia Dufour — Украину накачали на 360 млрд долларов и будут качать дальше. Ресурсную базу Украины оценивают в 15 трлн долларов. Это лакомый кусок. Трамп, прагматик и бизнесмен, просто так нам ее не подарит. Даже если он сосредоточится на Китае, поддержкой Украины займутся европейцы — он переложит на них финансовое бремя. Они боролись за Украину с середины 1990-х, вовлекали ее в свою орбиту. Было потрачено огромное количество сил и денег, чтобы оторвать Украину от России. На подписании нового Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-4) между США и Россией можно поставить крест. Республиканцы считают, что договоры по контролю над вооружениями ограничивают возможности США в мире. Трамп, например, уже выходил из ДРСМД, а Буш-младший — из Договора по ПРО. В отличие от республиканцев, Байден продлил с Россией договор СНВ-3. А вот команда Трампа хочет включить в этот договор Китай. Но китайцы говорят, что на Россию и США приходится 90% ядерного потенциала мира. Они не заинтересованы в присоединении к договору, пока их арсенал не сравняется с российским и американским. Поэтому фактор Китая очень важен для будущего договора по контролю над вооружениями. Во-вторых, американцы хотят включить в договор СНВ-4 ограничения по нашему гиперзвуку. Должны ли мы идти им навстречу и ограничивать собственное развитие в этой сфере, учитывая новую холодную войну и конфликт на Украине? Мы согласимся на это только в обмен на какие-то значимые геополитические уступки. — Готовы ли они к уступкам в конфликте на Украине? — Все их планы по урегулированию ситуации нас не устраивают. Они предлагают заморозку конфликта по линии соприкосновения на 10-15 лет, чтобы модернизировать свой ВПК и подготовить Украину к НАТО. Переговоры — это способ сохранить киевский режим, а не решить конфликт. Если после окончания СВО от Украины останется территория вне контроля России, то ее возьмут в НАТО и накачают вооружениями стратегического характера. Это будет затишье перед бурей, отложенной войной. Поэтому с Трампом тоже все не так просто, нужно дождаться его реальных политических шагов. Если быстро все пойдет, то, в лучшем случае в середине февраля начнутся какие-то переговоры по Украине. Риски ядерной войны — Как вы оцениваете риски начала ядерного конфликта в 2025 году? — Я не верю в прямое военное столкновение между Россией и США, потому что это конец света. Но на других театрах военных действий это возможно. Например, между Ираном и Израилем. Израильское руководство считает, что Иран является «пороговым государством» (страна, обладающая потенциалом для создания ЯО) и через пять лет получит ЯО. Если сейчас Израиль не остановит Иран, то потом с ним так просто не поговорить. Поэтому они хотят нанести удары по критически важной инфраструктуре Ирана. Новость по теме Трамп допустил войну с Ираном Если в результате этих ударов Иран вступит в широкомасштабный конфликт с Израилем, возникнет риск существования Израиля. А Израиль — главный союзник США. Нет других стран, которые бы были ближе к США в иерархии союзов. И США напрямую втянутся в этот конфликт. Трамп признан самым произраильским президентом США в истории по мнению руководства самого Израиля. Поэтому может возникнуть именно этот сценарий на Ближнем Востоке, несмотря на антивоенную риторику Трампа. — Многие россияне ощущают, что мир на пороге ядерной войны… Как это пережить? — СССР существовал много лет во время холодной войны с США под угрозой ядерной войны, но ее не случилось. Я думаю, что нам нужно спокойно жить и понимать, что такой сценарий возможен в самом крайнем случае. Если такое случится, то это будет конец не только для нас, тогда и наши ракеты полетят на Вашингтон. Угрозы всегда есть. Но вряд ли против России будет использовано ядерное оружие. Если это и произойдет, тогда, как сказал Путин, «мы как мученики попадем в рай, а они просто сдохнут». Это будет конец цивилизации. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Коллективный Запад ищет способы сохранить конфликт на Украине. Ведущий научный сотрудник Центра исследования проблем безопасности РАН, политолог-американист Константин Блохин рассказал в интервью URA.RU, что планы США сорвет только уничтожение киевских властей. По его словам, даже в случае удара по украинской столице Запад не решится вступить в прямую войну с Россией. — Вечером 21 ноября Владимир Путин сообщил об испытании «Орешника», это произошло спустя несколько дней после утверждения обновленной ядерной доктрины (19 ноября). Связаны ли эти два события? — Не совсем. Многие связывают «Орешник» с событиями на Украине, накачкой ее оружием. Но на самом деле «Орешник» — это реакция на выход США из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) при Трампе в 2019 году. Раз они вышли, нам нужно было какое-то контрдействие. Не стоит напрямую связывать это с ядерным фактором. Даже без гиперзвуковых ракет Россия может уничтожить не только США, но и весь Запад, и сделать это неоднократно. Гиперзвук и «Орешник» придают этому процессу некий «шик»: мы можем уничтожить Запад иначе. Но и без них у России просто астрономический ядерный потенциал. И никакая противоракетная оборона (ПРО) не способна это нивелировать. — Является ли удар «Орешником» предшествующим ядерному, или же есть еще несколько этапов до применения ядерного оружия (ЯО)? — Таких ступеней нет. Все зависит от интерпретации нашего политического руководства. Оно использует ЯО или «Орешник», когда сочтет нужным. Но алгоритма, где это прописано, нет. Например, когда украинские беспилотники атаковали нашу авиабазу в Энгельсе, это, в принципе, был повод ответить ядерным ударом. Но мы на это не пошли. США удалили по Хиросиме и Нагасаки не потому, что Япония представляла угрозу, а чтобы продемонстрировать силу СССР. Поэтому то, что после «Орешника» будет ЯО, — не факт. — Когда Россия пустит в ход все неядерные ракеты, возможно ли демонстрационное испытание ядерного оружия? — Мы идем по лестнице эскалации, и многие говорят, что пора бы протестировать ЯО не на компьютере, а в реальности, где-то в наших отдаленных уголках. Есть сторонники превентивного ядерного удара по Украине. Но все зависит от понимания наших элит, готовы ли мы к этому ядерному удару, какие будут последствия, и во что это выльется. Ядерные державы по-разному воспринимают возможность использования ЯО. У американцев вообще есть концепция: чтобы окончить конфликт, нужно довести его до предела, чуть ли не применять ЯО. Они также разработали концепцию «глобального молниеносного удара» обычным вооружением, где открыто заявляют, что у США есть право наносить удар по любой точке мира в течение часа. — Верит ли противник в готовность России применить ядерное оружие? — «Ястребы» на Западе считают, что у нас недостаточно политической воли. Когда мы действуем сдержанно, хладнокровно или призываем к переговорам, они воспринимают это как слабость и пораженчество и лишь усиливают давление. Они не верят, что мы готовы использовать ЯО на Украине. Например, они в нас сомневаются из-за того, что мы не использовали «Орешник» в центре Киева против украинской элиты. Если бы после того, как, например, к Кремлю отправили беспилотник, в Киеве был бы лунный кратер, тогда они, наверное, поверили бы. — Подобный удар по центру Киева и уничтожение элиты способны остановить конфликт на Украине? — Демилитаризация и денацификация Украины — это смена режима. Неотъемлемый элемент любой смены режима — устранение политической элиты. Американцы вошли в Ирак и убили Саддама Хусейна. В Ливии устранили Муаммара Каддафи. Посмотрите, как Израиль ведет войну с палестинцами: убили Хасана Насраллу, хотели поставить другого, и его сразу ликвидировали. Некоторые говорят, что не надо трогать Зеленского. Сначала ликвидируют одного, поставят следующего — его тоже уничтожат, а третий уже задумается: стоит ли идти. Запад дает оружие и финансы украинской элите, а та распределяет эти ресурсы, занимается организацией мобилизации, отправкой населения на фронт. Если мы уничтожаем посредника — киевские власти — то все это нивелируется. Я думаю, что это просто необходимость. — А как на это отреагирует Запад? Есть мнение, что НАТО нанесет удары по нашему Черноморскому флоту и группировке в зоне СВО в ответ на использование ЯО, возможно, удар «Орешником» по Киеву — из этой же категории. Тогда мир окажется на пороге ядерной войны. Все это элемент давления, информационно-психологической войны. Им нужна опосредованная война, гонка вооружений, сценарий новой холодной войны, а не ядерный армагеддон. Просто задайте себе вопрос: готов ли Запад рискнуть своим существованием, богатствами, зоной комфорта ради Украины? Конечно нет. Если бы они хотели воевать, то воевали бы сами, а не отправляли оружие на Украину. Приведу пример: при Трампе убили иранского военачальника Касема Сулеймани. Иран на следующий день нанес удар по американской базе в Ираке. И что? Началась Третья мировая война? Широкомасштабное вторжение США и стран НАТО в Иран? Ничего подобного. Они даже замолчали этот инцидент. Поэтому вряд ли они пойдут на войну с Россией. — Чего добивается Запад в противостоянии с Россией? На что делают ставку, если не на военную победу? — Они будут пытаться расшатать ситуацию изнутри. Реально победить ядерную сверхдержаву невозможно. Если они пойдут по пути физического устранения России, то мир — в труху, и для них это самоубийство. А ослабить Россию можно, дестабилизировав ситуацию изнутри, сделав ставку на либеральные элиты, ориентированные на Запад, которые должны почувствовать в обществе протест из-за внешнего давления и расшатать ситуацию. Им кажется, что раз удалось ослабить поздний СССР, то получится и сейчас. Цветная революция и госпереворот — вот их главный сценарий, а не тот, о котором мы говорим. Они прагматики, реалисты. Если они что-то взвинчивают и выглядят как сумасшедшие, то, поверьте, это не так. В эту игру и Рональд Рейган играл со своими «звездными войнами». На Украине они хотят создать второй Афганистан с последующей внутриполитической дестабилизацией внутри России. Они хотят создать тлеющий конфликт на десятилетия. — 20 января пройдет инаугурация Дональда Трампа, что ждать от его прихода в плане ядерной безопасности и конфликта на Украине? — Украину накачали на 360 млрд долларов и будут качать дальше. Ресурсную базу Украины оценивают в 15 трлн долларов. Это лакомый кусок. Трамп, прагматик и бизнесмен, просто так нам ее не подарит. Даже если он сосредоточится на Китае, поддержкой Украины займутся европейцы — он переложит на них финансовое бремя. Они боролись за Украину с середины 1990-х, вовлекали ее в свою орбиту. Было потрачено огромное количество сил и денег, чтобы оторвать Украину от России. На подписании нового Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-4) между США и Россией можно поставить крест. Республиканцы считают, что договоры по контролю над вооружениями ограничивают возможности США в мире. Трамп, например, уже выходил из ДРСМД, а Буш-младший — из Договора по ПРО. В отличие от республиканцев, Байден продлил с Россией договор СНВ-3. А вот команда Трампа хочет включить в этот договор Китай. Но китайцы говорят, что на Россию и США приходится 90% ядерного потенциала мира. Они не заинтересованы в присоединении к договору, пока их арсенал не сравняется с российским и американским. Поэтому фактор Китая очень важен для будущего договора по контролю над вооружениями. Во-вторых, американцы хотят включить в договор СНВ-4 ограничения по нашему гиперзвуку. Должны ли мы идти им навстречу и ограничивать собственное развитие в этой сфере, учитывая новую холодную войну и конфликт на Украине? Мы согласимся на это только в обмен на какие-то значимые геополитические уступки. — Готовы ли они к уступкам в конфликте на Украине? — Все их планы по урегулированию ситуации нас не устраивают. Они предлагают заморозку конфликта по линии соприкосновения на 10-15 лет, чтобы модернизировать свой ВПК и подготовить Украину к НАТО. Переговоры — это способ сохранить киевский режим, а не решить конфликт. Если после окончания СВО от Украины останется территория вне контроля России, то ее возьмут в НАТО и накачают вооружениями стратегического характера. Это будет затишье перед бурей, отложенной войной. Поэтому с Трампом тоже все не так просто, нужно дождаться его реальных политических шагов. Если быстро все пойдет, то, в лучшем случае в середине февраля начнутся какие-то переговоры по Украине. — Как вы оцениваете риски начала ядерного конфликта в 2025 году? — Я не верю в прямое военное столкновение между Россией и США, потому что это конец света. Но на других театрах военных действий это возможно. Например, между Ираном и Израилем. Израильское руководство считает, что Иран является «пороговым государством» (страна, обладающая потенциалом для создания ЯО) и через пять лет получит ЯО. Если сейчас Израиль не остановит Иран, то потом с ним так просто не поговорить. Поэтому они хотят нанести удары по критически важной инфраструктуре Ирана. Если в результате этих ударов Иран вступит в широкомасштабный конфликт с Израилем, возникнет риск существования Израиля. А Израиль — главный союзник США. Нет других стран, которые бы были ближе к США в иерархии союзов. И США напрямую втянутся в этот конфликт. Трамп признан самым произраильским президентом США в истории по мнению руководства самого Израиля. Поэтому может возникнуть именно этот сценарий на Ближнем Востоке, несмотря на антивоенную риторику Трампа. — Многие россияне ощущают, что мир на пороге ядерной войны… Как это пережить? — СССР существовал много лет во время холодной войны с США под угрозой ядерной войны, но ее не случилось. Я думаю, что нам нужно спокойно жить и понимать, что такой сценарий возможен в самом крайнем случае. Если такое случится, то это будет конец не только для нас, тогда и наши ракеты полетят на Вашингтон. Угрозы всегда есть. Но вряд ли против России будет использовано ядерное оружие. Если это и произойдет, тогда, как сказал Путин, «мы как мученики попадем в рай, а они просто сдохнут». Это будет конец цивилизации.