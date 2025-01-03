В селе Сафакулево Курганской области по улице 50 лет Победы сгорел жилой дом. Утром после тушения в нем обнаружили тело 86-летней женщины. О случившемся сообщают МЧС и следственный комитет.
«Огнеборцы при тушении обнаружили тело 86-летней хозяйки. Пожар на девяти квадратах ликвидировали шестеро специалистов и две единицы техники. По данному факту следственными органами проводится доследственная проверка», — сообщили в ведомствах.
Чтобы установить причину возгорания дома и гибели пенсинерки, назначены пожарно-техническая экспертиза и судебно-медицинская экспертизы. Решение о необходимости возбуждения дела примут по итогам проверки.
Серия пожаров в Курганской области продолжается, приводя к трагическим последствиям. В декабре в селе Чаши также произошел пожар в частном доме, где погибли два человека, предположительно из-за неосторожного обращения с огнем. Эти инциденты подчеркивают важность соблюдения мер пожарной безопасности в частных домовладениях.
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