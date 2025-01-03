03 января 2025
02 января 2025

В Курганской области пожилая женщина погибла в огне. Фото

В Курганской области выясняют причины гибели в пожаре 86-летней женщины
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Площадь пожара составила девять квадратов
Площадь пожара составила девять квадратов Фото:

В селе Сафакулево Курганской области по улице 50 лет Победы сгорел жилой дом. Утром после тушения в нем обнаружили тело 86-летней женщины. О случившемся сообщают МЧС и следственный комитет.

«Огнеборцы при тушении обнаружили тело 86-летней хозяйки. Пожар на девяти квадратах ликвидировали шестеро специалистов и две единицы техники. По данному факту следственными органами проводится доследственная проверка», — сообщили в ведомствах.

Чтобы установить причину возгорания дома и гибели пенсинерки, назначены пожарно-техническая экспертиза и судебно-медицинская экспертизы. Решение о необходимости возбуждения дела примут по итогам проверки.

Серия пожаров в Курганской области продолжается, приводя к трагическим последствиям. В декабре в селе Чаши также произошел пожар в частном доме, где погибли два человека, предположительно из-за неосторожного обращения с огнем. Эти инциденты подчеркивают важность соблюдения мер пожарной безопасности в частных домовладениях.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в Кургане? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Курганистан», чтобы узнавать все новости первыми!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В селе Сафакулево Курганской области по улице 50 лет Победы сгорел жилой дом. Утром после тушения в нем обнаружили тело 86-летней женщины. О случившемся сообщают МЧС и следственный комитет. «Огнеборцы при тушении обнаружили тело 86-летней хозяйки. Пожар на девяти квадратах ликвидировали шестеро специалистов и две единицы техники. По данному факту следственными органами проводится доследственная проверка», — сообщили в ведомствах. Чтобы установить причину возгорания дома и гибели пенсинерки, назначены пожарно-техническая экспертиза и судебно-медицинская экспертизы. Решение о необходимости возбуждения дела примут по итогам проверки. Серия пожаров в Курганской области продолжается, приводя к трагическим последствиям. В декабре в селе Чаши также произошел пожар в частном доме, где погибли два человека, предположительно из-за неосторожного обращения с огнем. Эти инциденты подчеркивают важность соблюдения мер пожарной безопасности в частных домовладениях.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...