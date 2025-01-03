ФСБ поймала подростков, готовивших теракт в Екатеринбурге

СУ СК России по Свердловской области предъявил обвинения несовершеннолетним жителям Екатеринбурга, которых накануне задержали сотрудники ФСБ России, в приготовлении к террористическому акту и незаконном изготовлении и ношении взрывных устройств. Об этом сообщает пресс-служба СКР.
«Двоим несовершеннолетним екатеринбуржцам 2007 и 2008 годов рождения… предъявлено обвинение в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 30, п. „а“ ч. 2 ст. 205 УК РФ (приготовление к террористическому акту, совершенное группой лиц по предварительному сговору). А также ч. 2 ст. 223.1 УК РФ и п. „а“ ч. 3 ст. 222.1 УК РФ (незаконные изготовление и ношение взрывчатых веществ и взрывных устройств, совершённые группой лиц по предварительному сговору)», — говорится в telegram-канале СКР.
По версии следствия, фигуранты купили компоненты для изготовления самодельного взрывчатого вещества, сделали его и электродетонатор, которые один из сообщников переносил в своем рюкзаке до момента задержания. Также один из обвиняемых оказался причастен к поджогу служебной машины полиции в ночь на 22 декабря 2024 года.
Сейчас по уголовному делу продолжается выполнение следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий. Устанавливаются все обстоятельства совершенных преступлений. В ближайшее время следствие СКР намерено обратиться в суд с ходатайством об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу.
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