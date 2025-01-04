Теннисист Бублик не исключил возвращения в Россию после смены гражданства

Казахстанский теннисист Александр Бублик, который сменил гражданство в 2016 году, не исключил возможность своего возвращения в Россию. Ранее на всех международных турнирах он представлял Российскую Федерацию.
«Да, но пока не знаю», — заявил Бублик, отвечая на вопрос о возвращении в Россию. Его слова приводит «Матч-ТВ». Он также признался, что никогда не жалел о смене гражданства. Бублик заявил, что всегда будет благодарен Казахстану за помощь и готов всегда выступать за страну.
Спортсмен поделился, что в настоящее время не обладает российским гражданством, поскольку законодательство Казахстана не допускает наличие двойного гражданства. Бублик также выразил неуверенность относительно вопроса о возможном восстановлении российского гражданства после завершения своей спортивной карьеры.
Александр Бублик, уроженец Ленинградской области, до 2016 года выступал на спортивной арене за Россию. После этого он начал представлять Казахстан на международных турнирах. Бублик выразил намерение переехать в Санкт-Петербург по завершении своей спортивной карьеры.
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