На Ямале стартует автомобильная экспедиция в Арктику

В Новом Уренгое (ЯНАО) 5 января начинается автомобильная экспедиция на внедорожниках «Доступная Арктика». Она приурочена к празднованию 50-летия, а ее участники посетят самые труднодоступные уголки Севера. Подробности сообщили в окружном правительстве.
«В год 50-летия газовой столицы в город приехали 34 путешественника со всей страны. Участники на 15 внедорожниках отправятся по маршруту из Нового Уренгоя. В рамках проекта „Доступная Арктика“ мы посещаем самые труднодоступные места Севера, расширяя границы и доказывая своим примером, что открывать Арктику может практически любой автолюбитель», — сообщается на сайте окружных властей.
Старт экспедиции запланирован на 5 января. Участники за семь дней проедут по маршруту из Нового Уренгоя в Ямбург, Мыс Каменный, Новый Порт и закончат автопробег в Салехарде. Они посетят газовые месторождения, терминал Ворота Арктики, мерзлотник, храм святого Апостола Иоанна Богослова и музей в поселке Ямбурге. Также им придется столкнуться со сложнейшим переходом через Обскую Губу и по целине тундры от Нового Порта до Паюты.
С 14 по 19 января на Ямале запланирована экспедиция МЧС «Безопасная Арктика». Ее участники будут испытывать образцы отечественной техники, а также пронесут вечный огонь через Салехард, Лабытнанги, Аксарку, Надым, Новый Уренгой и другие населенные пункты Ямала. Старт ее дан 25 декабря в Мурманске.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в ЯНАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Округ белых ночей», чтобы узнавать все новости первыми!