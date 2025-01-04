На трассе до Екатеринбурга под Кунгуром произошло жесткое ДТП с грузовиком. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Машина получила серьезные повреждения
Машина получила серьезные повреждения Фото:

На трассе Пермь — Екатеринбург в районе Кунгура произошла жесткая авария 4 января. По информации источника URA.RU в силовых структурах, к месту ДТП вызывали реанимационную бригаду.

«Произошло мощное ДТП на трассе в Пермском крае возле Кунгура. Там была реанимация», — пояснил собеседник информационного агентства.

Видео с места происшествия разместил telegram-канал «ЧП-Пермь». На кадрах — покореженный грузовик с одной стороны дороги и с другой — кроссовер, впечатанный в отбойник. Редакция URA.RU запросила комментарий по теме публикации в ГУ МВД России по Пермскому краю.

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На трассе Пермь — Екатеринбург в районе Кунгура произошла жесткая авария 4 января. По информации источника URA.RU в силовых структурах, к месту ДТП вызывали реанимационную бригаду. «Произошло мощное ДТП на трассе в Пермском крае возле Кунгура. Там была реанимация», — пояснил собеседник информационного агентства. Видео с места происшествия разместил telegram-канал «ЧП-Пермь». На кадрах — покореженный грузовик с одной стороны дороги и с другой — кроссовер, впечатанный в отбойник. Редакция URA.RU запросила комментарий по теме публикации в ГУ МВД России по Пермскому краю.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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