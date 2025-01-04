На трассе Пермь — Екатеринбург в районе Кунгура произошла жесткая авария 4 января. По информации источника URA.RU в силовых структурах, к месту ДТП вызывали реанимационную бригаду.
«Произошло мощное ДТП на трассе в Пермском крае возле Кунгура. Там была реанимация», — пояснил собеседник информационного агентства.
Видео с места происшествия разместил telegram-канал «ЧП-Пермь». На кадрах — покореженный грузовик с одной стороны дороги и с другой — кроссовер, впечатанный в отбойник. Редакция URA.RU запросила комментарий по теме публикации в ГУ МВД России по Пермскому краю.
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