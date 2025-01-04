Участник СВО трагически погиб в ДТП, узнав о рождении дочки

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Денис Доценко ехал с похорон своего отца, погибшего в зоне СВО
Денис Доценко ехал с похорон своего отца, погибшего в зоне СВО Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Участник специальной военной операции 31-летний Денис Доценко из Волгоградской области трагически погиб на трассе М4 «Дон» в Ростовской области. Он ехал обратно на фронт после похорон своего отца. В день трагедии Доценко узнал о рождении своей дочери. 

«Трагически погиб наш земляк. Денис смело защищал свою Родину, прошел через тяжелейшие бои на Херсонском направлении. Месяц назад он проводил в последний путь своего отца, который погиб на СВО, а сам погиб в тот момент, когда в его жизни появилась малышка, смысл жизни… Которую он так никогда не увидит», — рассказали знакомые Дениса в соцсетях. Их слова приводит издание V1.RU. Его друзья отметили, что он был светлым и добрым человеком. 

Денис Доценко приехал в отпуск, чтобы похоронить отца, и 2 января возвращался на службу. По пути его сбила машина после того, как жена сообщила о рождении их дочки. Это произошло около 04:30 утра на трассе М4 возле мемориала «Журавли». Прощание с Денисом Доценко состоится 5 января в его родном поселке Елань, Волгоградская область. 

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Участник специальной военной операции 31-летний Денис Доценко из Волгоградской области трагически погиб на трассе М4 «Дон» в Ростовской области. Он ехал обратно на фронт после похорон своего отца. В день трагедии Доценко узнал о рождении своей дочери.  «Трагически погиб наш земляк. Денис смело защищал свою Родину, прошел через тяжелейшие бои на Херсонском направлении. Месяц назад он проводил в последний путь своего отца, который погиб на СВО, а сам погиб в тот момент, когда в его жизни появилась малышка, смысл жизни… Которую он так никогда не увидит», — рассказали знакомые Дениса в соцсетях. Их слова приводит издание V1.RU. Его друзья отметили, что он был светлым и добрым человеком.  Денис Доценко приехал в отпуск, чтобы похоронить отца, и 2 января возвращался на службу. По пути его сбила машина после того, как жена сообщила о рождении их дочки. Это произошло около 04:30 утра на трассе М4 возле мемориала «Журавли». Прощание с Денисом Доценко состоится 5 января в его родном поселке Елань, Волгоградская область. 
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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