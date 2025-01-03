03 января 2025

В центре Перми столкнулись два автобуса. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Обстоятельства ДТП уточняются
Обстоятельства ДТП уточняются Фото:

В центре Перми столкнулись два маршрутных автобуса. Дорожно-транспортное происшествие произошло 4 января в 21:15 в районе остановки на перекрестке улиц Попова и Ленина. Об аварии сообщили очевидцы в соцсетях. 

«Автобус №50 стоял на остановке, запускал пассажиров. Автобус №10 не успел затормозить и врезался. Есть пострадавшие, женщина ударилась о перила и потеряла много крови (увезли на скорой). Женщину — водителя автобуса №10, не могли достать из кабины», — передает «КП-Пермь» со ссылкой на очевидцев.

По предварительным данным, есть пострадавшие. По словам очевидцев, после столкновения автобусов пассажиры 50-го маршрута упали и получили ушибы. Информация о происшествии уточняется.

Обновлено в 22:44

Прокуратура Ленинского района Перми организовала проверку по факту ДТП с участием автобусов. «Предварительно установлено, что сегодня в вечернее время на улице Ленина г. Перми в районе остановки „ул. Попова“ произошло столкновение пассажирских автобусов. В результате происшествия есть пострадавшие, которым потребовалась медицинская помощь. Прокуратура проверит соблюдение законодательства о безопасности дорожного движения и перевозки пассажиров. Также на контроль поставлен ход процессуальной проверки, проводимой по данному факту правоохранительными органами», — сообщается в telegram-канале прокуратуры Пермского края. 

Ранее URA.RU рассказывало о том, что 4 января на трассе Пермь — Екатеринбург в районе Кунгура произошла жесткая авария. К месту ДТП вызывали реанимационную бригаду.

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В центре Перми столкнулись два маршрутных автобуса. Дорожно-транспортное происшествие произошло 4 января в 21:15 в районе остановки на перекрестке улиц Попова и Ленина. Об аварии сообщили очевидцы в соцсетях.  «Автобус №50 стоял на остановке, запускал пассажиров. Автобус №10 не успел затормозить и врезался. Есть пострадавшие, женщина ударилась о перила и потеряла много крови (увезли на скорой). Женщину — водителя автобуса №10, не могли достать из кабины», — передает «КП-Пермь» со ссылкой на очевидцев. По предварительным данным, есть пострадавшие. По словам очевидцев, после столкновения автобусов пассажиры 50-го маршрута упали и получили ушибы. Информация о происшествии уточняется. Обновлено в 22:44 Прокуратура Ленинского района Перми организовала проверку по факту ДТП с участием автобусов. «Предварительно установлено, что сегодня в вечернее время на улице Ленина г. Перми в районе остановки „ул. Попова“ произошло столкновение пассажирских автобусов. В результате происшествия есть пострадавшие, которым потребовалась медицинская помощь. Прокуратура проверит соблюдение законодательства о безопасности дорожного движения и перевозки пассажиров. Также на контроль поставлен ход процессуальной проверки, проводимой по данному факту правоохранительными органами», — сообщается в telegram-канале прокуратуры Пермского края.  Ранее URA.RU рассказывало о том, что 4 января на трассе Пермь — Екатеринбург в районе Кунгура произошла жесткая авария. К месту ДТП вызывали реанимационную бригаду.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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