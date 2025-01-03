В дорожно-транспортном происшествии с двумя автобусами в центре Перми пострадали шесть человек. Среди них один ребенок. Об этом сообщает пресс-служба управления МЧС России по Пермскому краю.
«В Перми два автобуса попали в ДТП на улице Ленина в районе остановки „Попова“ произошло столкновение пострадали шесть человек, в том числе один ребенок. Пять человек госпитализированы в лечебное учреждение», — сообщается в telegram-канале ведомства. От МЧС России к месту происшествия привлекались восемь человек и две единицы техники.
ДТП произошло 4 января в 21:15 в районе остановки на перекрестке улиц Попова и Ленина. Автобус №50 стоял на остановке, запускал пассажиров. Автобус №10 не успел затормозить и врезался. Прокуратура Ленинского района Перми организовала проверку по факту ДТП с участием автобусов.
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