03 января 2025

Шесть человек пострадали в ДТП с двумя автобусами в центре Перми. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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С места ДТП госпитализировали 6 человек
С места ДТП госпитализировали 6 человек Фото:

В дорожно-транспортном происшествии с двумя автобусами в центре Перми пострадали шесть человек. Среди них один ребенок. Об этом сообщает пресс-служба управления МЧС России по Пермскому краю. 

«В Перми два автобуса попали в ДТП на улице Ленина в районе остановки „Попова“ произошло столкновение пострадали шесть человек, в том числе один ребенок. Пять человек госпитализированы в лечебное учреждение», — сообщается в telegram-канале ведомства. От МЧС России к месту происшествия привлекались восемь человек и две единицы техники. 

ДТП произошло 4 января в 21:15 в районе остановки на перекрестке улиц Попова и Ленина. Автобус №50 стоял на остановке, запускал пассажиров. Автобус №10 не успел затормозить и врезался. Прокуратура Ленинского района Перми организовала проверку по факту ДТП с участием автобусов.

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В дорожно-транспортном происшествии с двумя автобусами в центре Перми пострадали шесть человек. Среди них один ребенок. Об этом сообщает пресс-служба управления МЧС России по Пермскому краю.  «В Перми два автобуса попали в ДТП на улице Ленина в районе остановки „Попова“ произошло столкновение пострадали шесть человек, в том числе один ребенок. Пять человек госпитализированы в лечебное учреждение», — сообщается в telegram-канале ведомства. От МЧС России к месту происшествия привлекались восемь человек и две единицы техники.  ДТП произошло 4 января в 21:15 в районе остановки на перекрестке улиц Попова и Ленина. Автобус №50 стоял на остановке, запускал пассажиров. Автобус №10 не успел затормозить и врезался. Прокуратура Ленинского района Перми организовала проверку по факту ДТП с участием автобусов.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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