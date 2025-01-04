Украинские военнослужащие выразили удивление и обеспокоенность по поводу «неиссякаемого потока российских солдат», участвующих в конфликте. Об этом сообщает WP со ссылкой на военнослужащих ВСУ.
«Возникает ощущение, что российских солдат неограниченное количество», — заявил один из бойцов ВСУ изданию WP. Газета также пишет, что украинские военные утратили веру в возможность победить в противостоянии с РФ.
Ранее URA.RU сообщало, что после начала боевых действий американские инструкторы во время тренировок стали угрожать солдатам отправкой на Украину. Офицеры США, согласно словам одного из бойцов ВСУ, говорили украинским новобранцам об их скорой смерти и называли их слабыми.
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