Русскоязычный американец рассказал о первой реакции армии США на СВО

В армии США бойцам угрожали отправкой на Украину
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По словам Алексея, военное руководство также старалось минимизировать лишний стресс бойцов
По словам Алексея, военное руководство также старалось минимизировать лишний стресс бойцов Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

После начала специальной военной операции, американские инструкторы во время тренировок стали угрожать солдатам отправкой на Украину. Об этом рассказал служивший в армии США русскоязычный американец Алексей. 

«Когда началась СВО, на тренировках нам стали говорить: „Ну все, театр войны, вы все туда пойдете!“ Мы занимаемся, устали, а нам: „Вы слабые, вы все умрете!“», — поделился Алексей. Его слова передает «Газета.Ru».

При этом, по словам военного, администрация также уделяла внимание тому, чтобы в процессе обучения молодые бойцы не подвергались излишнему стрессу. Ему предложили помощь священника, а также возможность аннулировать контракт без последствий.

Ранее стало известно, что подавляющая часть иностранных наемников, служивших в рядах ВСУ, после ранения возвращалась домой. Украинский санитар Евгений Набока, взятый в плен, заявил, что большинство из них шли на фронт из-за денег.

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После начала специальной военной операции, американские инструкторы во время тренировок стали угрожать солдатам отправкой на Украину. Об этом рассказал служивший в армии США русскоязычный американец Алексей.  «Когда началась СВО, на тренировках нам стали говорить: „Ну все, театр войны, вы все туда пойдете!“ Мы занимаемся, устали, а нам: „Вы слабые, вы все умрете!“», — поделился Алексей. Его слова передает «Газета.Ru». При этом, по словам военного, администрация также уделяла внимание тому, чтобы в процессе обучения молодые бойцы не подвергались излишнему стрессу. Ему предложили помощь священника, а также возможность аннулировать контракт без последствий. Ранее стало известно, что подавляющая часть иностранных наемников, служивших в рядах ВСУ, после ранения возвращалась домой. Украинский санитар Евгений Набока, взятый в плен, заявил, что большинство из них шли на фронт из-за денег.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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