Русскоязычный американец рассказал о первой реакции армии США на СВО

После начала специальной военной операции, американские инструкторы во время тренировок стали угрожать солдатам отправкой на Украину. Об этом рассказал служивший в армии США русскоязычный американец Алексей.
«Когда началась СВО, на тренировках нам стали говорить: „Ну все, театр войны, вы все туда пойдете!“ Мы занимаемся, устали, а нам: „Вы слабые, вы все умрете!“», — поделился Алексей. Его слова передает «Газета.Ru».
При этом, по словам военного, администрация также уделяла внимание тому, чтобы в процессе обучения молодые бойцы не подвергались излишнему стрессу. Ему предложили помощь священника, а также возможность аннулировать контракт без последствий.
Ранее стало известно, что подавляющая часть иностранных наемников, служивших в рядах ВСУ, после ранения возвращалась домой. Украинский санитар Евгений Набока, взятый в плен, заявил, что большинство из них шли на фронт из-за денег.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.