Новый магазин «Детский мир» открылся в Перми

Новый магазин «Детский мир» начал работать в Перми. Об этом сообщили представители федеральной сети.
«На третьем этаже торгово-развлекательного центра „iMall Эспланада“ появился магазин „Детский мир“. Он находится на улица Петропавловская, 73а», — передает Business Class со ссылкой на представителей сети.
В магазине представлены различные детские товары — от одежды и обуви до развлекательных и развивающих игрушек для детей разного возраста. Уточняется, что в Перми сегодня работают 13 магазинов сети. Кроме того, бренд представлен в Березниках, Верещагино, Добрянке, Кунгуре, Краснокамске, Лысьве, Осе, Соликамске, Чусовом, Чайковском.
Ранее URA.RU рассказывало о том, что после 20 лет работы в Перми закроется старейший магазин светильников «Горизонт». Точка на Екатерининской проработает до 8 января, затем ее закроют. Причина закрытия магазина не сообщается.
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