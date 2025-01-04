04 января 2025

Свердловчанин наловил кучу рыбы на Волчихинском водохранилище. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Рыба начала клевать не сразу (архивное фото)
Рыба начала клевать не сразу (архивное фото) Фото:

В Свердловской области на Волчихинском водохранилище мужчине удалось выловить кучу рыбы. Своим уловом он похвастался в соцсетях.

«Волчиха. Глубина 5 метров. Основная масса рыбы была поймана на гвоздикубик. Погода, конечно, загляденье» — поделился он в группе «Уральский клуб рыбалки» в соцсети «ВКонтакте».

Мужчина рассказал, что рыба начала клевать не сразу, пришлось подождать. По его словам, часть улова была поймана на приманку «Мухомормыш».

Часть улова была поймана на приманку «Мухомормыш»
Часть улова была поймана на приманку «Мухомормыш»
Фото:
В тот день рыбаку повезло с погодой
В тот день рыбаку повезло с погодой
Фото:

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В Свердловской области на Волчихинском водохранилище мужчине удалось выловить кучу рыбы. Своим уловом он похвастался в соцсетях. «Волчиха. Глубина 5 метров. Основная масса рыбы была поймана на гвоздикубик. Погода, конечно, загляденье» — поделился он в группе «Уральский клуб рыбалки» в соцсети «ВКонтакте». Мужчина рассказал, что рыба начала клевать не сразу, пришлось подождать. По его словам, часть улова была поймана на приманку «Мухомормыш».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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