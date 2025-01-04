Рыба начала клевать не сразу (архивное фото)
В Свердловской области на Волчихинском водохранилище мужчине удалось выловить кучу рыбы. Своим уловом он похвастался в соцсетях.
«Волчиха. Глубина 5 метров. Основная масса рыбы была поймана на гвоздикубик. Погода, конечно, загляденье» — поделился он в группе «Уральский клуб рыбалки» в соцсети «ВКонтакте».
Мужчина рассказал, что рыба начала клевать не сразу, пришлось подождать. По его словам, часть улова была поймана на приманку «Мухомормыш».
Часть улова была поймана на приманку «Мухомормыш»
В тот день рыбаку повезло с погодой
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