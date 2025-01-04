Умер ослик, прославившийся за участие в съемках «Шрека»

05 января 2025 в 06:38 Размер текста - 17 +

Животное по сценарию являлось лучшим другом и помощником Шрека Фото: Николай Бастриков © URA.RU В США скончался ослик Перри, который стал моделью для персонажа популярной серии мультфильмов «Шрек». Он умер на 30-м году жизни после продолжительной болезни. Новость по теме Автор главного саундтрека к «Шреку» умер в 56 лет «Перри завоевал сердца сообщества Бэррон-Парка и далеко за его пределами благодаря своему вкладу в фильм „Шрек“ в качестве модели для персонажа говорящего осла. Последние годы животное страдало от ламинита — воспаления чувствительной мягкой ткани», — сообщил РБК со ссылкой на американский проект Barron Park Donkey Project, который занимается уходом за ослами в штате Калифорния. Питомца пришлось усыпить, поскольку он испытывал сильные боли. Перед этим специалисты перепробовали множество методик лечения, но не смогли облегчить страдания животного. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В США скончался ослик Перри, который стал моделью для персонажа популярной серии мультфильмов «Шрек». Он умер на 30-м году жизни после продолжительной болезни. «Перри завоевал сердца сообщества Бэррон-Парка и далеко за его пределами благодаря своему вкладу в фильм „Шрек“ в качестве модели для персонажа говорящего осла. Последние годы животное страдало от ламинита — воспаления чувствительной мягкой ткани», — сообщил РБК со ссылкой на американский проект Barron Park Donkey Project, который занимается уходом за ослами в штате Калифорния. Питомца пришлось усыпить, поскольку он испытывал сильные боли. Перед этим специалисты перепробовали множество методик лечения, но не смогли облегчить страдания животного.