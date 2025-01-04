04 января 2025

Умер ослик, прославившийся за участие в съемках «Шрека»

© Служба новостей «URA.RU»
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Спортивные танцы. Кубок губернатора. Тюмень, игрушки, шрек
Животное по сценарию являлось лучшим другом и помощником Шрека Фото:

В США скончался ослик Перри, который стал моделью для персонажа популярной серии мультфильмов «Шрек». Он умер на 30-м году жизни после продолжительной болезни.

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«Перри завоевал сердца сообщества Бэррон-Парка и далеко за его пределами благодаря своему вкладу в фильм „Шрек“ в качестве модели для персонажа говорящего осла. Последние годы животное страдало от ламинита — воспаления чувствительной мягкой ткани», — сообщил РБК со ссылкой на американский проект Barron Park Donkey Project, который занимается уходом за ослами в штате Калифорния.

Питомца пришлось усыпить, поскольку он испытывал сильные боли. Перед этим специалисты перепробовали множество методик лечения, но не смогли облегчить страдания животного.

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В США скончался ослик Перри, который стал моделью для персонажа популярной серии мультфильмов «Шрек». Он умер на 30-м году жизни после продолжительной болезни. «Перри завоевал сердца сообщества Бэррон-Парка и далеко за его пределами благодаря своему вкладу в фильм „Шрек“ в качестве модели для персонажа говорящего осла. Последние годы животное страдало от ламинита — воспаления чувствительной мягкой ткани», — сообщил РБК со ссылкой на американский проект Barron Park Donkey Project, который занимается уходом за ослами в штате Калифорния. Питомца пришлось усыпить, поскольку он испытывал сильные боли. Перед этим специалисты перепробовали множество методик лечения, но не смогли облегчить страдания животного.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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