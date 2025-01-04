04 января 2025

В Свердловской области за сутки произошло больше десятка пожаров, есть погибший

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За последние сутки сотрудники МЧС спасли четырех человек (архивное фото)
За последние сутки сотрудники МЧС спасли четырех человек (архивное фото) Фото:

В Свердловской области за последние сутки было 11 пожаров. В одном из возгораний в поселке Лесозавод под Асбестом погиб человек. Трагедия произошла из-за неосторожного обращения с огнем, сообщили в пресс-службе регионального МЧС.

«В поселке Лесозавод произошел пожар в садовом доме по причине неосторожного обращения с огнем. Площадь пожара составила 15 квадратных метров. В результате пожара погиб один человек. Огнеборцы справились с огнем за 41 минуту», — говорится в сообщении.

Спасатели считают, что погибшего могло спасти наличие в доме пожарного извещателя. Кроме того, из горящего дома в Екатеринбурге вывели четырех человек и ребенка. Причиной возгорания стало замыкание проводки. Еще один свердловчанин пострадал при пожаре в бане в селе Покровском под Горноуральском.

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В Свердловской области за последние сутки было 11 пожаров. В одном из возгораний в поселке Лесозавод под Асбестом погиб человек. Трагедия произошла из-за неосторожного обращения с огнем, сообщили в пресс-службе регионального МЧС. «В поселке Лесозавод произошел пожар в садовом доме по причине неосторожного обращения с огнем. Площадь пожара составила 15 квадратных метров. В результате пожара погиб один человек. Огнеборцы справились с огнем за 41 минуту», — говорится в сообщении. Спасатели считают, что погибшего могло спасти наличие в доме пожарного извещателя. Кроме того, из горящего дома в Екатеринбурге вывели четырех человек и ребенка. Причиной возгорания стало замыкание проводки. Еще один свердловчанин пострадал при пожаре в бане в селе Покровском под Горноуральском.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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