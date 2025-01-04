В Свердловской области за сутки произошло больше десятка пожаров, есть погибший

В Свердловской области за последние сутки было 11 пожаров. В одном из возгораний в поселке Лесозавод под Асбестом погиб человек. Трагедия произошла из-за неосторожного обращения с огнем, сообщили в пресс-службе регионального МЧС.
«В поселке Лесозавод произошел пожар в садовом доме по причине неосторожного обращения с огнем. Площадь пожара составила 15 квадратных метров. В результате пожара погиб один человек. Огнеборцы справились с огнем за 41 минуту», — говорится в сообщении.
Спасатели считают, что погибшего могло спасти наличие в доме пожарного извещателя. Кроме того, из горящего дома в Екатеринбурге вывели четырех человек и ребенка. Причиной возгорания стало замыкание проводки. Еще один свердловчанин пострадал при пожаре в бане в селе Покровском под Горноуральском.
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