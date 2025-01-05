Военкоры заявили о новом наступлении ВСУ в Курской области

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ВСУ атакуют российские позиции в селе Пушкарное
ВСУ атакуют российские позиции в селе Пушкарное Фото:
новость из сюжета
В Курской области развернулись бои с ВСУ

В Курской области началось новое наступление ВСУ. Согласно сообщениям российских военкоров, украинские войска нанесли удар по позициям ВС РФ в районе села Большое Солдатское.

«ВСУ предприняли попытку наступления по направлению села Большое Солдатское», — сообщает telegram-канал «Военный осведомитель». Там добавили, что украинская армия также атакует по направлению хутора Бердин, а также позиции в селе Пушкарное.

ВСУ, по информации издания «Украина.ру», активно используют бронетехнику и пехоту, пытаясь удержать свои позиции. В ходе боев за Бердин происходит обмен огнем с ВС РФ, работает артиллерия.

URA.RU направило запрос в Минобороны РФ для уточнения информации. На момент выхода публикации комментариев не поступило. 

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В Курской области началось новое наступление ВСУ. Согласно сообщениям российских военкоров, украинские войска нанесли удар по позициям ВС РФ в районе села Большое Солдатское. «ВСУ предприняли попытку наступления по направлению села Большое Солдатское», — сообщает telegram-канал «Военный осведомитель». Там добавили, что украинская армия также атакует по направлению хутора Бердин, а также позиции в селе Пушкарное. ВСУ, по информации издания «Украина.ру», активно используют бронетехнику и пехоту, пытаясь удержать свои позиции. В ходе боев за Бердин происходит обмен огнем с ВС РФ, работает артиллерия. URA.RU направило запрос в Минобороны РФ для уточнения информации. На момент выхода публикации комментариев не поступило. 
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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