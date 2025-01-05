Военкоры заявили о новом наступлении ВСУ в Курской области

В Курской области началось новое наступление ВСУ. Согласно сообщениям российских военкоров, украинские войска нанесли удар по позициям ВС РФ в районе села Большое Солдатское.
«ВСУ предприняли попытку наступления по направлению села Большое Солдатское», — сообщает telegram-канал «Военный осведомитель». Там добавили, что украинская армия также атакует по направлению хутора Бердин, а также позиции в селе Пушкарное.
ВСУ, по информации издания «Украина.ру», активно используют бронетехнику и пехоту, пытаясь удержать свои позиции. В ходе боев за Бердин происходит обмен огнем с ВС РФ, работает артиллерия.
URA.RU направило запрос в Минобороны РФ для уточнения информации. На момент выхода публикации комментариев не поступило.
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