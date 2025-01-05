СК возбудил дело после гибели корреспондента «Известий» Мартемьянова

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Дрон ВСУ поразил гражданский автомобиль на дороге между Донецком и Горловкой из-за чего погиб журналист
Дрон ВСУ поразил гражданский автомобиль на дороге между Донецком и Горловкой из-за чего погиб журналист Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело после гибели корреспондента газеты «Известия» Александра Мартемьянова и ранения еще четверых журналистов в результате атаки ВСУ. Об этом сообщила пресс-служба СК РФ.

«Возбуждено уголовное дело по факту гибели корреспондента „Известий“ Александра Мартемьянова и ранения четверых журналистов», — сообщила пресс-служба комитета в своем telegram-канале. Дело возбуждено по статье 105,167 УК РФ (убийство и покушение на убийство двух и более лиц; умышленное повреждение имущества).

По версии следствия, вечером 4 января при помощи беспилотника украинские военные атаковали гражданский автомобиль, находившийся на дороге Донецк — Горловка в районе поселка Красный Партизан (ДНР). В результате атаки погиб корреспондент газеты «Известия» Александр Мартемьянов. Еще четверо других сотрудников СМИ получили ранения.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело после гибели корреспондента газеты «Известия» Александра Мартемьянова и ранения еще четверых журналистов в результате атаки ВСУ. Об этом сообщила пресс-служба СК РФ. «Возбуждено уголовное дело по факту гибели корреспондента „Известий“ Александра Мартемьянова и ранения четверых журналистов», — сообщила пресс-служба комитета в своем telegram-канале. Дело возбуждено по статье 105,167 УК РФ (убийство и покушение на убийство двух и более лиц; умышленное повреждение имущества). По версии следствия, вечером 4 января при помощи беспилотника украинские военные атаковали гражданский автомобиль, находившийся на дороге Донецк — Горловка в районе поселка Красный Партизан (ДНР). В результате атаки погиб корреспондент газеты «Известия» Александр Мартемьянов. Еще четверо других сотрудников СМИ получили ранения.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...