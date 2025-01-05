СК возбудил дело после гибели корреспондента «Известий» Мартемьянова

Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело после гибели корреспондента газеты «Известия» Александра Мартемьянова и ранения еще четверых журналистов в результате атаки ВСУ. Об этом сообщила пресс-служба СК РФ.
«Возбуждено уголовное дело по факту гибели корреспондента „Известий“ Александра Мартемьянова и ранения четверых журналистов», — сообщила пресс-служба комитета в своем telegram-канале. Дело возбуждено по статье 105,167 УК РФ (убийство и покушение на убийство двух и более лиц; умышленное повреждение имущества).
По версии следствия, вечером 4 января при помощи беспилотника украинские военные атаковали гражданский автомобиль, находившийся на дороге Донецк — Горловка в районе поселка Красный Партизан (ДНР). В результате атаки погиб корреспондент газеты «Известия» Александр Мартемьянов. Еще четверо других сотрудников СМИ получили ранения.
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