Песков прокомментировал сообщения о встрече Путина с Шольцем

На данный момент планы по встрече президента РФ Владимира Путина с канцлером Германии Олафом Шольцем или избранным президентом США Дональдом Трампом отсутствуют. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
«Планов встречи Путина с Шольцем или Трампом сейчас нет», — сказал Песков, комментируя заявление депутата из ФРГ о вероятности таких переговоров. Его заявление передает ТАСС.
Ранее в ФРГ заявили о возможной встрече Шольца и Путина впервые с начала спецоперации на Украине. По словам представителя оппозиционного Христианско-демократического союза Германии (ХДС) Родериха Кизеветтера, переговоры могут пройти до 23 февраля 2025 года. В ноябре лидеры двух стран уже созванивались по телефону.
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