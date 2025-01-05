Песков прокомментировал сообщения о встрече Путина с Шольцем

Песков: планов встречи Путина с Шольцем или Трампом сейчас нет
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
По словам Пескова, планов встречи лидеров Германии и России пока нет
По словам Пескова, планов встречи лидеров Германии и России пока нет Фото:

На данный момент планы по встрече президента РФ Владимира Путина с канцлером Германии Олафом Шольцем или избранным президентом США Дональдом Трампом отсутствуют. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. 

«Планов встречи Путина с Шольцем или Трампом сейчас нет», — сказал Песков, комментируя заявление депутата из ФРГ о вероятности таких переговоров. Его заявление передает ТАСС.

Ранее в ФРГ заявили о возможной встрече Шольца и Путина впервые с начала спецоперации на Украине. По словам представителя оппозиционного Христианско-демократического союза Германии (ХДС) Родериха Кизеветтера, переговоры могут пройти до 23 февраля 2025 года. В ноябре лидеры двух стран уже созванивались по телефону. 

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
На данный момент планы по встрече президента РФ Владимира Путина с канцлером Германии Олафом Шольцем или избранным президентом США Дональдом Трампом отсутствуют. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.  «Планов встречи Путина с Шольцем или Трампом сейчас нет», — сказал Песков, комментируя заявление депутата из ФРГ о вероятности таких переговоров. Его заявление передает ТАСС. Ранее в ФРГ заявили о возможной встрече Шольца и Путина впервые с начала спецоперации на Украине. По словам представителя оппозиционного Христианско-демократического союза Германии (ХДС) Родериха Кизеветтера, переговоры могут пройти до 23 февраля 2025 года. В ноябре лидеры двух стран уже созванивались по телефону. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...