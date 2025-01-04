04 января 2025

В ФРГ заявили о возможной встрече Шольца и Путина впервые с начала СВО

Представитель ХДС Кизеветтер: встреча Путина и Шольца может пройти до 23 февраля
© Служба новостей «URA.RU»
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Шольц может приехать в Москву до 23 февраля, считает политик от ХДС
Шольц может приехать в Москву до 23 февраля, считает политик от ХДС Фото:

Канцлер ФРГ Олаф Шольц может встретиться с президентом России Владимиром Путиным до 23 февраля. Об этом сообщил представитель оппозиционного Христианско-демократической союза Германии (ХДС) Родерих Кизеветтер на своей странице в соцсети X. 

«Появляется все больше признаков того, что канцлер Шольц поедет в Москву и встретится с Путиным до 23 февраля», — заявил политик. Он не рассказал, откуда обладает подобной информацией, и дополнил, что встреча Путина и избранного президента США Дональда Трампа также могла бы пройти в марте.

Российский лидер и канцлер ФРГ провели последнюю личную встречу 16 февраля в Москве. После начала спецоперации они оборвали контакты до тех пор, пока Шольц не позвонил Путину 15 ноября 2024 года. Тогда лидеры обговорили ситуацию на Украине, двусторонние отношения и ситуацию на Ближнем Востоке. Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что планов по разговору Путина с канцлером в майские праздники не намечено.

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Канцлер ФРГ Олаф Шольц может встретиться с президентом России Владимиром Путиным до 23 февраля. Об этом сообщил представитель оппозиционного Христианско-демократической союза Германии (ХДС) Родерих Кизеветтер на своей странице в соцсети X.  «Появляется все больше признаков того, что канцлер Шольц поедет в Москву и встретится с Путиным до 23 февраля», — заявил политик. Он не рассказал, откуда обладает подобной информацией, и дополнил, что встреча Путина и избранного президента США Дональда Трампа также могла бы пройти в марте. Российский лидер и канцлер ФРГ провели последнюю личную встречу 16 февраля в Москве. После начала спецоперации они оборвали контакты до тех пор, пока Шольц не позвонил Путину 15 ноября 2024 года. Тогда лидеры обговорили ситуацию на Украине, двусторонние отношения и ситуацию на Ближнем Востоке. Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что планов по разговору Путина с канцлером в майские праздники не намечено.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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