04 января 2025

Мэр Перми Эдуард Соснин предостерег от катаний на опасной горке. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Мэр Перми посоветовал выбирать безопасные горки для катания детей
Мэр Перми посоветовал выбирать безопасные горки для катания детей Фото:

Глава Перми Эдуард Соснин прокомментировал катание детей со склона Слудской горки на пересечении ул. Попова и Петропавловская. Внизу проходит проезжая часть и трамвайные пути, предостерег мэр.

«На пересечении улиц Попова и Петропавловская дети используют склон Слудской горки для катания. Внизу проходит проезжая часть, по которой ездят автомобили, а также трамвайные пути. Несмотря на установленное ограждение, это зона повышенного риска, и катание здесь может привести к серьезным травмам», — написал Соснин в своем telegram-канале.

Глава города призвал объяснить детям, что для катания лучше выбирать специализированные горки на эспланаде. Кроме того, активные катания на Слудской горке могут негативно сказаться на состоянии зеленых насаждений и газонов.

Опасная горка ведет к приезжей части
Опасная горка ведет к приезжей части
Фото:

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Глава Перми Эдуард Соснин прокомментировал катание детей со склона Слудской горки на пересечении ул. Попова и Петропавловская. Внизу проходит проезжая часть и трамвайные пути, предостерег мэр. «На пересечении улиц Попова и Петропавловская дети используют склон Слудской горки для катания. Внизу проходит проезжая часть, по которой ездят автомобили, а также трамвайные пути. Несмотря на установленное ограждение, это зона повышенного риска, и катание здесь может привести к серьезным травмам», — написал Соснин в своем telegram-канале. Глава города призвал объяснить детям, что для катания лучше выбирать специализированные горки на эспланаде. Кроме того, активные катания на Слудской горке могут негативно сказаться на состоянии зеленых насаждений и газонов.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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