Глава Перми Эдуард Соснин прокомментировал катание детей со склона Слудской горки на пересечении ул. Попова и Петропавловская. Внизу проходит проезжая часть и трамвайные пути, предостерег мэр.
«На пересечении улиц Попова и Петропавловская дети используют склон Слудской горки для катания. Внизу проходит проезжая часть, по которой ездят автомобили, а также трамвайные пути. Несмотря на установленное ограждение, это зона повышенного риска, и катание здесь может привести к серьезным травмам», — написал Соснин в своем telegram-канале.
Глава города призвал объяснить детям, что для катания лучше выбирать специализированные горки на эспланаде. Кроме того, активные катания на Слудской горке могут негативно сказаться на состоянии зеленых насаждений и газонов.
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