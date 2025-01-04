Путин наградил 12 жителей ЯНАО

Президент России Владимир Путин подписал указ о награждении 12-ти ямальцев. Они получат почетные грамоты и благодарности президента РФ. Соответствующий указ расположен на сайте официального опубликования правовых актов.
«За заслуги в области образования… здравоохранения… физической культуры и спорта… и многолетнюю добросовестную работу… Наградить почетной грамотой президента Российской Федерации… Объявить благодарность президента Российской Федерации», — написано в документе.
Грамоты президента РФ будут вручены директору школы-интерната села Ныда (ЯНАО) Светлане Мертюковой и первому замдиректора депспорта ЯНАО Алексею Щелконогову. Благодарности же объявлены учителю школы №16 Виталии Долговой, директору школы №1 Игорю Сасину, врачу Салехардской окружной клинической больницы Ларисе Жульдиковой. Благодарность президента за заслуги в спорте заслужили тренера-преподаватели спортшколы «Юность» Владимир Мерзляков и Сергей Французанов, тренер-преподаватель спортшколы «Фаворит» Виктор Ярошенко, член региональной федерации волейбола Нина Михайлова, а также главный тренер, старший тренер и тренер волейбольного клуба «Факел» Олег Антонов, Сергей Орленко и Алексей Константинов, соответственно.
Ранее URA.RU писало, что Путин подписал указ о награждении двоих ямальцев государственными наградами. Они получат медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» второй степени и знак отличия «За безупречную службу» 25 лет.
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