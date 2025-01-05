Суд не принял иск прокуратуры к пермскому «Новомету» и его зарубежным «дочкам»

Суд не принял иск прокуратуры Прикамья к АО «Новомет-Пермь» и связанным с ним зарубежным компаниям. «Дочки» предприятия, признанные ответчиками, работают в Нидерландах, Аргентине, Египте, США и ОАЭ. Эти данные опубликованы в сводной картотеке арбитража.
«Арбитражный суд Пермского края оставил без движения иск прокуратуры к АО „Новомет-Пермь“», — на делопроизводство ссылается «Коммерсант-Прикамье». Заявление было зарегистрировано 24 декабря.
По данным источника, связанного с «Новометом», в центре внимания — договоры на поставку бурового оборудования, которые с 2015 по 2020 годы АО заключало с «дочками» из-за рубежа. Пермские нефтяники недополучили десятки млн долларов. И как следствие — образовалась дебиторская задолженность, превышающая 26,5 млрд рублей к концу 2023 года. Акционеры, среди которых «Роснано», недополучили прибыль.
Редакция URA.RU направила запрос по теме публикации в пресс-центр пермской компании. В надзорном ведомстве претензии не комментируют. В картотеке арбитражного суда указано, что истцу предложено исправить заявление до 31 января.
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