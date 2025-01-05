Президент Украины Владимир Зеленский, отвечая на вопрос о санкциях в отношении России, не стеснялся в выражениях и перешел на мат. По мнению украинского лидера, Запад поздно отреагировал на старт спецоперации ВС РФ.
«Не говорите, пожалуйста, если он (президент РФ Владимир Путин — прим. UR.RU) придет, если он перейдет границы, если он будет убивать — мы введем санкции. Это <...> (фигня — исправлено URA.RU)», — поделился мнение Владимир Зеленский. Он пообщался с ведущим подкаста русского происхождения из США Лексом Фридманом, сообщает телеканал 360.
Зеленский, запретивший на законодательном уровне вести диалог с Москвой, заявил ранее, что переговоры возможны при условии поддержки Киева третьими странами. Украинский глава будет готов сесть за стол переговоров после встречи с новоизбранным президентом США Дональдом Трампом. По оценке военных экспертов, на данный момент ВС РФ отбросили ВСУ на позиции начала СВО, пишет «Национальная служба новостей».
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