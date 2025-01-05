05 января 2025

Зеленский матом ответил на вопрос о санкциях Запада против России

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Владимир Зеленский прокомментировал отказ партнеров Киева ввести против РФ превентивные санкции
Владимир Зеленский прокомментировал отказ партнеров Киева ввести против РФ превентивные санкции Фото:
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Санкции против России вообще и Урала в частности

Президент Украины Владимир Зеленский, отвечая на вопрос о санкциях в отношении России, не стеснялся в выражениях и перешел на мат. По мнению украинского лидера, Запад поздно отреагировал на старт спецоперации ВС РФ.

«Не говорите, пожалуйста, если он (президент РФ Владимир Путин — прим. UR.RU) придет, если он перейдет границы, если он будет убивать — мы введем санкции. Это <...> (фигня — исправлено URA.RU)», — поделился мнение Владимир Зеленский. Он пообщался с ведущим подкаста русского происхождения из США Лексом Фридманом, сообщает телеканал 360.

Зеленский, запретивший на законодательном уровне вести диалог с Москвой, заявил ранее, что переговоры возможны при условии поддержки Киева третьими странами. Украинский глава будет готов сесть за стол переговоров после встречи с новоизбранным президентом США Дональдом Трампом. По оценке военных экспертов, на данный момент ВС РФ отбросили ВСУ на позиции начала СВО, пишет «Национальная служба новостей».

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Президент Украины Владимир Зеленский, отвечая на вопрос о санкциях в отношении России, не стеснялся в выражениях и перешел на мат. По мнению украинского лидера, Запад поздно отреагировал на старт спецоперации ВС РФ. «Не говорите, пожалуйста, если он (президент РФ Владимир Путин — прим. UR.RU) придет, если он перейдет границы, если он будет убивать — мы введем санкции. Это <...> (фигня — исправлено URA.RU)», — поделился мнение Владимир Зеленский. Он пообщался с ведущим подкаста русского происхождения из США Лексом Фридманом, сообщает телеканал 360. Зеленский, запретивший на законодательном уровне вести диалог с Москвой, заявил ранее, что переговоры возможны при условии поддержки Киева третьими странами. Украинский глава будет готов сесть за стол переговоров после встречи с новоизбранным президентом США Дональдом Трампом. По оценке военных экспертов, на данный момент ВС РФ отбросили ВСУ на позиции начала СВО, пишет «Национальная служба новостей».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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