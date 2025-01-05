Зеленский предлагал Трампу потратить российские активы на оружие для ВСУ

Президент Украины Владимир Зеленский предлагал избранному президенту США Дональду Трампу потратить российские активы на оружие для Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом украинский лидер заявил в интервью блогеру Лексу Фридману.
«Я сказал [Дональду] Трампу: дайте нам 300 миллиардов долларов с российских активов. Мы будем покупать у вас оружие, инвестируем их в вашу промышленность», — сказал Владимир Зеленский.
Также во время беседы он заявил, что первым шагом к окончанию украинского конфликта должны стать переговоры с новоизбранным Дональдом Трампом. По его словам, необходимо получить «сильные гарантии безопасности» для Украины и тогда сесть за стол переговоров.
Украинский лидер также выразил готовность к прекращению огня, если Киев получит достаточно вооружения и гарантии безопасности НАТО, передает «Царьград». Зеленский отметил, что оружие будет необходимо в качестве средства предотвращения и отражения любых потенциальных угроз, даже если наступит мирный период.
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