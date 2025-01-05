05 января 2025

Зеленский предлагал Трампу потратить российские активы на оружие для ВСУ

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Владимир Зеленский хотел получить 300 млрд долларов с российских активов
Владимир Зеленский хотел получить 300 млрд долларов с российских активов Фото:
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Президент Украины Владимир Зеленский предлагал избранному президенту США Дональду Трампу потратить российские активы на оружие для Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом украинский лидер заявил в интервью блогеру Лексу Фридману.

«Я сказал [Дональду] Трампу: дайте нам 300 миллиардов долларов с российских активов. Мы будем покупать у вас оружие, инвестируем их в вашу промышленность», — сказал Владимир Зеленский.

Также во время беседы он заявил, что первым шагом к окончанию украинского конфликта должны стать переговоры с новоизбранным Дональдом Трампом. По его словам, необходимо получить «сильные гарантии безопасности» для Украины и тогда сесть за стол переговоров.

Украинский лидер также выразил готовность к прекращению огня, если Киев получит достаточно вооружения и гарантии безопасности НАТО, передает «Царьград». Зеленский отметил, что оружие будет необходимо в качестве средства предотвращения и отражения любых потенциальных угроз, даже если наступит мирный период.

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Президент Украины Владимир Зеленский предлагал избранному президенту США Дональду Трампу потратить российские активы на оружие для Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом украинский лидер заявил в интервью блогеру Лексу Фридману. «Я сказал [Дональду] Трампу: дайте нам 300 миллиардов долларов с российских активов. Мы будем покупать у вас оружие, инвестируем их в вашу промышленность», — сказал Владимир Зеленский. Также во время беседы он заявил, что первым шагом к окончанию украинского конфликта должны стать переговоры с новоизбранным Дональдом Трампом. По его словам, необходимо получить «сильные гарантии безопасности» для Украины и тогда сесть за стол переговоров. Украинский лидер также выразил готовность к прекращению огня, если Киев получит достаточно вооружения и гарантии безопасности НАТО, передает «Царьград». Зеленский отметил, что оружие будет необходимо в качестве средства предотвращения и отражения любых потенциальных угроз, даже если наступит мирный период.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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