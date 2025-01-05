05 января 2025

Зеленский сообщил, когда сядет за стол переговоров с Путиным

Зеленский: сначала я сяду за стол переговоров с Трампом, а потом с россиянами
© Служба новостей «URA.RU»
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Зеленский заявил, что планирует провести переговоры с Трампом 25 января
Зеленский заявил, что планирует провести переговоры с Трампом 25 января Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Президент Украины Владимир Зеленский в беседе с американским журналистом Лексом Фридманом сказал, что сядет за стол переговоров с главой России Владимиром Путиным после встречи с новоизбранным президентом США Дональдом Трампом. Зеленский подчеркнул, что встреча с Трампом является ключевой перед началом диалога с Россией.

«Я думаю, 25 января или в другой день мы садимся прежде всего с Трампом. Мы договариваемся, как мы способны остановить [конфликт]», — сказал Зеленский в ответ на предложение Фридмана о трехсторонних переговорах, в которых участвовали бы Зеленский, Трамп и Путин.

Украинский лидер выразил уверенность, что важно сначала получить сильные гарантии безопасности от Соединенных Штатов. «Если Трамп предложит сильные гарантии безопасности для Украины, то после этого может быть разговор с россиянами», — отметил он, добавив, что прямые трехсторонние переговоры без предварительного согласия с США не представляются возможными: «И только так, а не просто сразу сели втроем».

Зеленский в интервью также выразил готовность к прекращению боевых действий на условиях, что Украина получит достаточно вооружения. Зеленский подчеркнул, что эти вооружения будут необходимы в качестве средства предотвращения и отражения любых потенциальных угроз, даже если наступит мирный период, пишет RT. Зеленский, оценивая подход западных стран к санкциям против РФ использовал нецензурную лексику, выражая свое разочарование в том, как медленно и неэффективно, по его мнению, международное сообщество реагирует на действия Москвы, сообщает телеканал 360.

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Президент Украины Владимир Зеленский в беседе с американским журналистом Лексом Фридманом сказал, что сядет за стол переговоров с главой России Владимиром Путиным после встречи с новоизбранным президентом США Дональдом Трампом. Зеленский подчеркнул, что встреча с Трампом является ключевой перед началом диалога с Россией. «Я думаю, 25 января или в другой день мы садимся прежде всего с Трампом. Мы договариваемся, как мы способны остановить [конфликт]», — сказал Зеленский в ответ на предложение Фридмана о трехсторонних переговорах, в которых участвовали бы Зеленский, Трамп и Путин. Украинский лидер выразил уверенность, что важно сначала получить сильные гарантии безопасности от Соединенных Штатов. «Если Трамп предложит сильные гарантии безопасности для Украины, то после этого может быть разговор с россиянами», — отметил он, добавив, что прямые трехсторонние переговоры без предварительного согласия с США не представляются возможными: «И только так, а не просто сразу сели втроем». Зеленский в интервью также выразил готовность к прекращению боевых действий на условиях, что Украина получит достаточно вооружения. Зеленский подчеркнул, что эти вооружения будут необходимы в качестве средства предотвращения и отражения любых потенциальных угроз, даже если наступит мирный период, пишет RT. Зеленский, оценивая подход западных стран к санкциям против РФ использовал нецензурную лексику, выражая свое разочарование в том, как медленно и неэффективно, по его мнению, международное сообщество реагирует на действия Москвы, сообщает телеканал 360.
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