05 января 2025
04 января 2025
03 января 2025

В ЯНАО покупатели заметили в сетевом магазине выпечку, по которой бегают мухи. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Сразу две мухи ползали по ватрушкам в торговом зале (архивное фото)
Сразу две мухи ползали по ватрушкам в торговом зале (архивное фото) Фото:

В Ноябрьске (ЯНАО) в магазине «Пятерочка» на улице Высоцкого покупатели увидели в торговом зале ватрушки и ползающих по ним мух. Кадрами они поделились в соцсети.

«Пятерочка, улица Высоцкого 11. Торгуют ватрушками с мясом», — поделился telegram-канал «NSK» видео от очевидцев. В комментариях подписчики сообщили, что подобная обстановка в магазине не редкость и проверки соответствующих органов результатов не дают.

Корреспондент URA.RU отправил запрос в пресс-службу Управления Роспотребнадзора по ЯНАО с просьбой прокомментировать ситуацию. Ответ ожидается.

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В Ноябрьске (ЯНАО) в магазине «Пятерочка» на улице Высоцкого покупатели увидели в торговом зале ватрушки и ползающих по ним мух. Кадрами они поделились в соцсети. «Пятерочка, улица Высоцкого 11. Торгуют ватрушками с мясом», — поделился telegram-канал «NSK» видео от очевидцев. В комментариях подписчики сообщили, что подобная обстановка в магазине не редкость и проверки соответствующих органов результатов не дают. Корреспондент URA.RU отправил запрос в пресс-службу Управления Роспотребнадзора по ЯНАО с просьбой прокомментировать ситуацию. Ответ ожидается.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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