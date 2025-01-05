Сразу две мухи ползали по ватрушкам в торговом зале (архивное фото)
В Ноябрьске (ЯНАО) в магазине «Пятерочка» на улице Высоцкого покупатели увидели в торговом зале ватрушки и ползающих по ним мух. Кадрами они поделились в соцсети.
«Пятерочка, улица Высоцкого 11. Торгуют ватрушками с мясом», — поделился telegram-канал «NSK» видео от очевидцев. В комментариях подписчики сообщили, что подобная обстановка в магазине не редкость и проверки соответствующих органов результатов не дают.
Корреспондент URA.RU отправил запрос в пресс-службу Управления Роспотребнадзора по ЯНАО с просьбой прокомментировать ситуацию. Ответ ожидается.
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