05 января 2025

В Перми три человека пострадали в ДТП

© Служба новостей «URA.RU»
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На место аварии прибыл автомобиль реанимации
На место аварии прибыл автомобиль реанимации Фото:

В пермском микрорайоне Новые Ляды 5 января произошло ДТП. По сведениям очевидцев, пострадали три человека, сказано в telegram-канале «ЧП ДТП Пермь».

«Авария в Новых Лядах. Скорая, реанимация на месте. Предположительно трое пострадавших», — сказано в сообщении.

URA.RU отправило запрос в пресс-службу ГУ МВД России по Пермскому краю. Ответ на него ожидается.

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В пермском микрорайоне Новые Ляды 5 января произошло ДТП. По сведениям очевидцев, пострадали три человека, сказано в telegram-канале «ЧП ДТП Пермь». «Авария в Новых Лядах. Скорая, реанимация на месте. Предположительно трое пострадавших», — сказано в сообщении. URA.RU отправило запрос в пресс-службу ГУ МВД России по Пермскому краю. Ответ на него ожидается.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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