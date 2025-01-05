В Перми три человека пострадали в ДТП

На место аварии прибыл автомобиль реанимации
В пермском микрорайоне Новые Ляды 5 января произошло ДТП. По сведениям очевидцев, пострадали три человека, сказано в telegram-канале «ЧП ДТП Пермь».
«Авария в Новых Лядах. Скорая, реанимация на месте. Предположительно трое пострадавших», — сказано в сообщении.
URA.RU отправило запрос в пресс-службу ГУ МВД России по Пермскому краю. Ответ на него ожидается.
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