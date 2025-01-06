В Перми на новогодние праздники взлетели ставки на посуточную аренду квартир

В Перми в конце декабря 2024 года повысилась арендная ставка на жилье, которое сдают посуточно. На новогодние праздники средняя цена однокомнатной квартиры составила 2,9 тысячи, что на 10% дороже по сравнению с декабрем 2023 года. Об этом URA.RU сообщил руководитель «Циан.Аналитики» Алексей Попов.
«Средняя базовая ставка по итогам 2024 года в Перми выросла на 10%. Это меньше, чем рост по России в целом, который составляет 15%. Средняя базовая ставка аренды однокомнатной квартиры в декабре 2024 — 2,9 тысячи рублей», — сообщил Попов.
Аналитик отметил, что при аренде жилья на новогоднюю ночь в большинстве случаев действовала наценка в двукратном размере. В первую половину зимних каникул квартиры сдавали на 50-70% дороже, чем обычно, а после Рождества наценка составляет 45-50%. По прогнозам Попова, в январе снять квартиру можно будет дешевле на 10-15%, чем в декабре.
Несмотря на рост цен, интерес к посуточной аренде квартир на Новый год тоже увеличивается. По сравняю с декабрем 2023 года, жилье на праздники арендовали на 16% чаще. В среднем квартиры бронировали за 29 дней до Нового года, а средняя продолжительность проживания составила три дня.
Ранее URA.RU рассказало, что аренда жилья в центре Перми и на окраинах дорожает не равномерно. В центральных районах цены растут быстрее.
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