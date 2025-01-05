Мэрия Перми требует снести пристрои к «Гостиному двору»

Администрация Свердловского района Перми подала иск в Арбитражный суд на владельца торгового центра «Гостиный двор» Валерия Гусева. Его заставляют снести пристрои к ТЦ.
«Истец требует признать самовольной постройкой два объекта капитального строительства, расположенных по адресу: ул. Комсомольский проспект, 54. (площадью 85 и 73 квадратных метров)», — пишет «Коммерсант-Прикамье» со ссылкой на документы суда. Гусева хотят обязать снести пристрой в течение шести месяцев. Также предприниматель должен облагородить территорию.
Уточняется, что суд удовлетворил требования мэрии. Но Гусев с этим не согласен.
Торговый центр «Гостиный двор» появился в 90-х годах, когда здание на Комсомольском проспекте переоборудовали из гостиницы «Восточная» в ТЦ. Сначала он назывался торговый центр «Краски Хеми». Гусеву также принадлежит фабрика «Хеми».
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