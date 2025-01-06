Прогноз магнитных бурь на январь 2024: когда ждать метеоудары

Магнитные бури портят жизнь миллионам людей по всему миру, вызывая головные боли, усталость и другие неприятные симптомы. Поэтому нужно быть к ним быть готовыми. Когда в январе 2025 года ожидаются магнитные бури и какой силы они будут — рассказываем в материале.
Прогноз на первую половину января
Январь 2024 года начнется с умеренной геомагнитной активности. По прогнозам Лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСФЗ РАН, 7 января вероятность магнитной бури составляет всего 20%, а сильного геомагнитного шторма — и того меньше, 5%. Однако, даже без сильной бури, уровень геомагнитной активности будет достаточно высок (Kp~4), что может вызвать недомогание у метеозависимых людей.
После относительно спокойного периода (Kp=2-3) ожидается повторный подъем геомагнитной активности 16 января, также до уровня Kp=4. В целом, январь обещает быть нестабильным в плане космической погоды, поэтому людям, чувствительным к магнитным бурям, рекомендуется следить за прогнозами и принимать профилактические меры. Небольшие колебания магнитного поля могут незаметно сказываться на самочувствии, поэтому нужно быть внимательным к своему организму.
Конец января: всплеск активности
В последние дни января геомагнитная активность вырастет. По прогнозам, 31 января уровень геомагнитной активности достигнет пяти красных баллов, что указывает на очень высокую активность магнитосферы и относится к «красному уровню». Это может привести к значительным магнитным бурям, которые могут ощутимо повлиять на самочувствие людей, чувствительных к изменениям магнитного поля.
Но это не все — новый месяц также начнется с магнитных бурь. 1 и 2 февраля ожидается высокая геомагнитная активность, что может привести к еще большим возмущениям. Влияние магнитных бурей на здоровье
Научно доказанного влияния магнитных бурей на здоровье человека пока нет. Однако многие люди отмечают ухудшение самочувствия, головные боли и усталость во время магнитных бурей. Каждый организм реагирует по-разному, и то, что для одного человека будет незаметным, для другого может стать серьезной проблемой.
Рекомендации для метеозависимых и гипертоников:
Эксперты рекомендуют метеозависимым людям и гипертоникам быть особенно внимательными в этот период. Важно следовать рекомендациям врача, принимать прописанные таблетки и регулярно измерять артериальное давление. Это поможет контролировать состояние здоровья и своевременно реагировать на возможные изменения.
Также в периоды повышенной геомагнитной активности могут возникать проблемы с электронными устройствами и системами связи. Поэтому рекомендуется заранее подготовиться к возможным сбоям и иметь резервные планы на случай непредвиденных обстоятельств.
Почему магнитные бури трудно предсказать
Магнитные бури возникают, когда солнечный ветер взаимодействует с магнитным полем Земли. Однако он может менять направление и скорость внезапно, что делает трудным предсказание магнитных бурь. Кроме того, магнитное поле Земли также меняется и имеет сложную структуру. Это означает, что даже если мы знаем, как солнечный ветер будет влиять на магнитное поле Земли, мы не можем точно предсказать, как оно будет реагировать. Из-за этих факторов прогнозы могут меняться за несколько часов.
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