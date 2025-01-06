Насколько сильна рождественская магнитная буря 7 января 2025: как подготовиться

В Рождество Землю накроет магнитная буря
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Прогноз магнитной бури 7 января 2025
Прогноз магнитной бури 7 января 2025 Фото:

Начало 2025 года ознаменовалось повышенной солнечной активностью. Жителям планеты обещали звездопад, большое Солнце и первые в этом году вспышки высочайшего класса. Однако вместе с этими завораживающими явлениями приходят и магнитные бури, которые могут оказывать влияние на самочувствие людей. Ожидается, что 7 января на Землю обрушится очередная магнитная буря — подробнее в материале URA.RU.

Солнечная активность в начале января 2025 года

Уже 3 января на Солнце произошла первая в 2025 году мощная вспышка класса X. Менее чем через сутки, в ночь на  4 января, была зарегистрирована вторая вспышка того же класса. В общей сложности 4 января ученые зафиксировали шесть мощных вспышек, одна из которых относилась к высочайшему классу X. Эта повышенная солнечная активность стала предвестником грядущей магнитной бури.

Магнитная буря 7 января 2025 года

По предварительному прогнозу Лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСФЗ, 7 января, в Рождество, на Земле ожидается магнитная буря. Согласно прогнозам, она будет умеренной силы и достигнет 5 баллов по шкале геомагнитных возмущений. Такая буря может ощущаться большинством людей и вызывать ухудшение самочувствия, особенно у метеочувствительных людей.

Геомагнитная обстановка в регионах России 7 января 2025 года

Прогноз магнитных бурь рассчитывается с учетом часовых поясов каждого города. Россия располагается в нескольких часовых поясах от UTC+2 до UTC+12, поэтому влияние магнитного поля может ощущаться в разное время.

В европейской части России, включая Москву, Санкт-Петербург, Нижний Новгород, Казань, Ростов-на-Дону, Калининград и Волгоград, геомагнитная обстановка 7 января ожидается в пределах от 3 до 5 баллов в течение всего дня.

В Уральском и Сибирском федеральных округах (Екатеринбург, Челябинск, Новосибирск, Красноярск) магнитная буря начнется с 3 баллов в полночь, достигнет 5 баллов к 6 часам утра и сохранится на этом уровне до конца дня.

На Дальнем Востоке и в Восточной Сибири (Иркутск, Улан-Удэ, Чита, Якутск, Хабаровск, Владивосток) влияние магнитной бури будет ощущаться с 3 баллов в полночь, постепенно нарастая до 5 баллов к 9 часам утра и оставаясь на этом уровне до конца дня.

Влияние магнитных бурь на здоровье человека

Во время магнитных бурь у людей может замедляться кровоток в сосудах, падать мощность сердечных сокращений и возникать ощущение аритмии. Также возможны головокружение, боли в области сердца, потемнение в глазах и боли в суставах. Пожилые люди и те, кто страдает гипертонией, ишемией или другими кардиальными патологиями, находятся в группе риска, так как у них могут обостряться хронические заболевания.

Метеочувствительным людям в период магнитной бури 7 января рекомендуется избегать важных дел и мероприятий, по возможности больше отдыхать и следить за своим здоровьем. При ухудшении самочувствия лучше обратиться за медицинской помощью, чем заниматься самолечением.

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Начало 2025 года ознаменовалось повышенной солнечной активностью. Жителям планеты обещали звездопад, большое Солнце и первые в этом году вспышки высочайшего класса. Однако вместе с этими завораживающими явлениями приходят и магнитные бури, которые могут оказывать влияние на самочувствие людей. Ожидается, что 7 января на Землю обрушится очередная магнитная буря — подробнее в материале URA.RU. Солнечная активность в начале января 2025 года Уже 3 января на Солнце произошла первая в 2025 году мощная вспышка класса X. Менее чем через сутки, в ночь на  4 января, была зарегистрирована вторая вспышка того же класса. В общей сложности 4 января ученые зафиксировали шесть мощных вспышек, одна из которых относилась к высочайшему классу X. Эта повышенная солнечная активность стала предвестником грядущей магнитной бури. Магнитная буря 7 января 2025 года По предварительному прогнозу Лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСФЗ, 7 января, в Рождество, на Земле ожидается магнитная буря. Согласно прогнозам, она будет умеренной силы и достигнет 5 баллов по шкале геомагнитных возмущений. Такая буря может ощущаться большинством людей и вызывать ухудшение самочувствия, особенно у метеочувствительных людей. Геомагнитная обстановка в регионах России 7 января 2025 года Прогноз магнитных бурь рассчитывается с учетом часовых поясов каждого города. Россия располагается в нескольких часовых поясах от UTC+2 до UTC+12, поэтому влияние магнитного поля может ощущаться в разное время. В европейской части России, включая Москву, Санкт-Петербург, Нижний Новгород, Казань, Ростов-на-Дону, Калининград и Волгоград, геомагнитная обстановка 7 января ожидается в пределах от 3 до 5 баллов в течение всего дня. В Уральском и Сибирском федеральных округах (Екатеринбург, Челябинск, Новосибирск, Красноярск) магнитная буря начнется с 3 баллов в полночь, достигнет 5 баллов к 6 часам утра и сохранится на этом уровне до конца дня. На Дальнем Востоке и в Восточной Сибири (Иркутск, Улан-Удэ, Чита, Якутск, Хабаровск, Владивосток) влияние магнитной бури будет ощущаться с 3 баллов в полночь, постепенно нарастая до 5 баллов к 9 часам утра и оставаясь на этом уровне до конца дня. Влияние магнитных бурь на здоровье человека Во время магнитных бурь у людей может замедляться кровоток в сосудах, падать мощность сердечных сокращений и возникать ощущение аритмии. Также возможны головокружение, боли в области сердца, потемнение в глазах и боли в суставах. Пожилые люди и те, кто страдает гипертонией, ишемией или другими кардиальными патологиями, находятся в группе риска, так как у них могут обостряться хронические заболевания. Метеочувствительным людям в период магнитной бури 7 января рекомендуется избегать важных дел и мероприятий, по возможности больше отдыхать и следить за своим здоровьем. При ухудшении самочувствия лучше обратиться за медицинской помощью, чем заниматься самолечением.
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