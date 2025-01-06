Пресс-секретарь Лукашенко раскрыла роль его сына Николая в переговорах с Украиной

В телефоне сына президента Белоруссии Александра Лукашенко, Николая, есть номер главы Украины Владимира Зеленского. В начале конфликта в 2022 году Николай эмоционально отреагировал на происходящее, что сподвигло лидеров двух стран в ходе телефонного разговора договориться о проведении нескольких раундов мирных переговоров. Об этом сообщила пресс-секретарь белорусского лидера Наталья Эйсмонт.
«Первое. Разговор между президентами Белоруссии и Украины в первые дни конфликта состоялся исключительно благодаря эмоциональной реакции младшего сына белорусского президента Николая, у которого в телефоне был личный контакт Зеленского», — заявила Эйсмонт. Ее слова передает РБК.
Суть разговора Лукашенко и Зеленского состоит в том, что белорусский президент акцентировал внимание на том, что конфликт возник на украинской территории и что в последствии именно глава Украины будет нести основную ответственность за жертвы. В связи с этим Александр Лукашенко настаивал на необходимости начать мирные переговоры. Эйсмонт заявила, что это и было реализовано: сначала три раунда переговоров прошли в Белоруссии, затем в Стамбуле.
Она также подчеркнула, что глава Белоруссии не просил прощения у Зеленского, поскольку причин для извинений нет. Однако ранее сам президент Украины в интервью подкастеру Лексу Фридману заявил, что Лукашенко в первые дни конфликта извинился перед ним за атаки и отметил, что их совершили не с территории его страны.
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