05 января 2025

В Перми Деды Морозы и Снегурочки ночью побегут по торговому центру

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Дедам Морозам предстоит пробежать 650 метров
Дедам Морозам предстоит пробежать 650 метров Фото:

В Перми 17 ноября состоится ночной забег в ТРЦ «Планета». В программе мероприятия заявлено соревнование Дедов Морозов и Снегурочек.

«Участников ждут два креативных соревнования: забег Дедов Морозов и Снегурочек и шоппинг-забег. Длина дистанций — 650 метров», — сказано в группе Detkin sport в соцсети «ВКонтакте».

Уточняется, что это второй ночной забег в ТРЦ «Планета». Первый прошел в августе 2024 года.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Telegram-канал «Большая Пермь» — у нас всегда свежие события Перми и Пермского края. Подписывайтесь!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Перми 17 ноября состоится ночной забег в ТРЦ «Планета». В программе мероприятия заявлено соревнование Дедов Морозов и Снегурочек. «Участников ждут два креативных соревнования: забег Дедов Морозов и Снегурочек и шоппинг-забег. Длина дистанций — 650 метров», — сказано в группе Detkin sport в соцсети «ВКонтакте». Уточняется, что это второй ночной забег в ТРЦ «Планета». Первый прошел в августе 2024 года.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...