В Перми Деды Морозы и Снегурочки ночью побегут по торговому центру

Дедам Морозам предстоит пробежать 650 метров
В Перми 17 ноября состоится ночной забег в ТРЦ «Планета». В программе мероприятия заявлено соревнование Дедов Морозов и Снегурочек.
«Участников ждут два креативных соревнования: забег Дедов Морозов и Снегурочек и шоппинг-забег. Длина дистанций — 650 метров», — сказано в группе Detkin sport в соцсети «ВКонтакте».
Уточняется, что это второй ночной забег в ТРЦ «Планета». Первый прошел в августе 2024 года.
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