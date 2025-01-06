Пленные солдаты ВСУ призвали «стрелять ТЦК»

Пленные солдаты вооруженных сил Украины (ВСУ) призвали уничтожать представителей территориального центра комплектования (ТЦК) своей страны, который занимается мобилизацией. Об этом они рассказали в запечатленной на видео беседе с командиром специального подразделения «Ахмат», генерал-лейтенантом Апти Алаудиновым.
«Идите оттуда. Идите по домам. Эта война никому не нужна. И тцкашников стреляйте сразу», — ответили пленные на вопрос Алаудинова о том, что бы они хотели пожелать своим товарищам.
ТЦК — это орган военного управления Украины, который ведет воинский учет и занимается мобилизацией населения. Пленные также рассказали, что руководство дезинформировало их при постановке боевой задачи.
«Нам сказали, что будет стоять, контролировать, а в итоге нас вообще не понятно куда закинули. Подготовки не было. Никто ничего толком не сказал. Дали автоматы бельгийские и все», — поделились украинские военнослужащие.
Как URA.RU писали ранее, Алаудинов рассказал, что сейчас российские военные зачищают территорию на суджанском направлении в Курской области. По его словам, ВСУ не рассчитали свои силы при контрнаступлении. Накануне утром противник предпринял попытку наступления в этом регионе, пишет «Царьград».
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