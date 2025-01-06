Алаудинов объяснил, почему ВСУ не смогли провести наступление в Курской области

Алаудинов: ВСУ не хватило сил для контрнаступления под Курском
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Алаудинов заявил, что идет зачистка территории, на которую пытались напасть ВСУ под Курском
Алаудинов заявил, что идет зачистка территории, на которую пытались напасть ВСУ под Курском Фото:
новость из сюжета
В Курской области развернулись бои с ВСУ

Украинские военные не рассчитали свои силы при контрнаступлении на суджанском направлении в Курской области, что привело к их поражению. Сейчас ВС РФ зачищают территорию, сообщил командир специального подразделения «Ахмат», генерал-лейтенант Апти Алаудинов.

«Вчера заблокировали две группы. Сегодня шло их уничтожение. <...> Они вчера не подрассчитали свои силы. Рывок был серьезный. Все им пожгли», — заявил Алаудинов. Его слова передает RT.

Он добавил, что от одной из группировок осталось трое военных, они сбежали с места боевых действий, однако российские бойцы уже выследили их. На данный момент идет зачистка территории. 

Ранее, говоря о контрнаступлении ВСУ в регионе, Апти Алаудинов сообщил, что в первый день атак на суджанском направлении ВС РФ уничтожили военную технику Украины. Он отметил, что те из бойцов ВСУ, кто успел сдаться, тот сдался. 

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Украинские военные не рассчитали свои силы при контрнаступлении на суджанском направлении в Курской области, что привело к их поражению. Сейчас ВС РФ зачищают территорию, сообщил командир специального подразделения «Ахмат», генерал-лейтенант Апти Алаудинов. «Вчера заблокировали две группы. Сегодня шло их уничтожение. <...> Они вчера не подрассчитали свои силы. Рывок был серьезный. Все им пожгли», — заявил Алаудинов. Его слова передает RT. Он добавил, что от одной из группировок осталось трое военных, они сбежали с места боевых действий, однако российские бойцы уже выследили их. На данный момент идет зачистка территории.  Ранее, говоря о контрнаступлении ВСУ в регионе, Апти Алаудинов сообщил, что в первый день атак на суджанском направлении ВС РФ уничтожили военную технику Украины. Он отметил, что те из бойцов ВСУ, кто успел сдаться, тот сдался. 
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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