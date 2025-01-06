06 января 2025
05 января 2025

В Екатеринбурге сутки не могут найти 11-летнего мальчика. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Пропавшего ребенка ищет полиция (архивное фото)
Пропавшего ребенка ищет полиция (архивное фото) Фото:

В Екатеринбурге пропал 11-летний мальчик в жилом районе Эльмаш. Его не видели с 5 января, сообщает пресс-служба регионального поискового отряда «Прорыв».

«Пропал ребенок! Андрей Ефремов, 11 лет. Дата пропажи: 5 января. Место пропажи: Свердловская область, город Екатеринбург, район Эльмаш», — говорится в группе отряда в соцсети «ВКонтакте».

Рост мальчика 135 сантиметров. У него серые глаза и короткие русые волосы. На момент пропажи был одет в куртку с капюшоном черного цвета с белой надписью, штаны темно-синего цвета, черно-белые кроссовки и черную толстовку.

Поиском ребенка занимается городской отдел полиции №14. Всех, кто располагает информацией о местонахождении разыскиваемого, просят обращаться по телефону (343)356-42-14 или 112, 102.

Ориентировка на пропавшего мальчика на Эльмаше
Ориентировка на пропавшего мальчика на Эльмаше
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В Екатеринбурге пропал 11-летний мальчик в жилом районе Эльмаш. Его не видели с 5 января, сообщает пресс-служба регионального поискового отряда «Прорыв». «Пропал ребенок! Андрей Ефремов, 11 лет. Дата пропажи: 5 января. Место пропажи: Свердловская область, город Екатеринбург, район Эльмаш», — говорится в группе отряда в соцсети «ВКонтакте». Рост мальчика 135 сантиметров. У него серые глаза и короткие русые волосы. На момент пропажи был одет в куртку с капюшоном черного цвета с белой надписью, штаны темно-синего цвета, черно-белые кроссовки и черную толстовку. Поиском ребенка занимается городской отдел полиции №14. Всех, кто располагает информацией о местонахождении разыскиваемого, просят обращаться по телефону (343)356-42-14 или 112, 102.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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