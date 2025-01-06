В Екатеринбурге пропал 11-летний мальчик в жилом районе Эльмаш. Его не видели с 5 января, сообщает пресс-служба регионального поискового отряда «Прорыв».
«Пропал ребенок! Андрей Ефремов, 11 лет. Дата пропажи: 5 января. Место пропажи: Свердловская область, город Екатеринбург, район Эльмаш», — говорится в группе отряда в соцсети «ВКонтакте».
Рост мальчика 135 сантиметров. У него серые глаза и короткие русые волосы. На момент пропажи был одет в куртку с капюшоном черного цвета с белой надписью, штаны темно-синего цвета, черно-белые кроссовки и черную толстовку.
Поиском ребенка занимается городской отдел полиции №14. Всех, кто располагает информацией о местонахождении разыскиваемого, просят обращаться по телефону (343)356-42-14 или 112, 102.
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