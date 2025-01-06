Bloomberg: ЕС закупает у России рекордные объемы СПГ

Европейский союз закупает у России рекордные объемы сжиженного природного газа, не смотря на призывы запретить торговлю с РФ. Об этом сообщает Bloomberg.
«Несмотря на призывы запретить поставки, Европа закупает рекордное количество сжиженного топлива из России, преимущественно с завода „Ямал СПГ“, возглавляемого ПАО „Новатэк“. Эти объемы превысили то, что Россия продавала через Украину до 1 января», — говорится в сообщении.
В материале отмечается, что эта ситуация показывает зависимость Европы от связи с Россией. Таким образом, отказ Украины от транспортировки газа никак не повлиял на РФ. «Европа по-прежнему будет нуждаться в газе, поскольку все ее усилия отучить себя от российского газа не увенчались успехом. Вероятно, в конечном итоге будет закупаться больше российского СПГ, чтобы компенсировать падение импорта природного газа из России», — цитирует Bloomberg экономиста Oxford Economics Татьяну Орлову.
С 1 января 2025 года Россия прекратила подачу газа по территории Украины. Прекращение транзита произошло вследствие окончания действия договоров между «Газпромом» и «Нафтогазом Украины». Киев отказался от продления текущего соглашения. В результате этого в Европе наблюдается рост цен на газ, и европейские страны начали поиски альтернативных источников поставок этого вида топлива. Россия может переориентировать поставки газа на Китай, сообщает «Царьград».
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