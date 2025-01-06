Пермский актер Влад Прохоров снялся в главной роли сериала об организации, исполняющей желания

На сервисе Okko вышел первый сезон комедийного сериала «Министерство Всего Хорошего» (16+). В нем одну из главных ролей исполняет 26-летний пермяк Влад Прохоров, известный по сериалу «Исправление и наказание» (16+). Об этом рассказали в пресс-службе онлайн-кинотеатра.
«Новенький сотрудник Министерства Всего Хорошего Едва (Влад Прохоров) замечает просьбу девочки-подростка Алены из Санкт-Петербурга. Хотя ее запрос отклонил аналитический отдел, Едва сильно хочет помочь. Школьница переживает сложные времена: папе Игорю предлагают работу в Москве, и она боится, что семья распадется. Мама Мария занята открытием музея о своем предке и не обращает внимания на дочь. Вдобавок к этому, Алена узнаёт о беременности и вскоре теряет своего любимого пса Бильбо. Девочка не знает, как справиться с этими проблемами», — рассказывается в описании сериала на сайте Okko.
В «Министерстве Всего Хорошего» также снялись Николай Фоменко, Игорь Верник, Гоша Куценко и Маруся Фомина. Сериал основан на оригинальном сценарии Александра Цыпкина. Писатель уже работал над сериалами «Что делать женщине, если...», «Беспринципные» и «Шестнадцать+».
Влад Прохоров родился в Перми, окончил школу-студию МХАТ. Ранее URA.RU рассказывало о том, что он сыграл в сериале пермяка Ямура Гильмутдинова «Исправление и наказание» (18+). Влад работал в фильмах «Закрыть гештальт» (16+), «Мафия — дело семейное» (16+), «Наводнение» (18+), «Елки 9» (12+). Кроме того, Влад пишет музыку и песни.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Telegram-канал «Большая Пермь» — у нас всегда свежие события Перми и Пермского края. Подписывайтесь!