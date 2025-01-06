06 января 2025

Пермякам засыпали снегом единственный заезд к дому. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Жители не могут выехать на работу из-за засыпанного снегом заезда к дому
Жители не могут выехать на работу из-за засыпанного снегом заезда к дому Фото:

В Перми жителям улицы 2-й Синарской засыпали снегом единственный заезд к дому. Об этом сообщается в telegram-канале «ЧП Пермь».

«Улица 2-я Синарская. Стабильно дорожные службы засыпают заезд к дому. Утром невозможно выехать на работу. Нет подъезда для спецтранспорта», — говорится в посте.

URA.RU отправило запрос в администрацию Перми. Ответ на него ожидается.

Во время уборки улицы дорожные службы засыпали снегом заезд к дому
Во время уборки улицы дорожные службы засыпали снегом заезд к дому
Фото:
Из-за снега к дому не сможет подъехать спецтранспорт
Из-за снега к дому не сможет подъехать спецтранспорт
Фото:

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В Перми жителям улицы 2-й Синарской засыпали снегом единственный заезд к дому. Об этом сообщается в telegram-канале «ЧП Пермь». «Улица 2-я Синарская. Стабильно дорожные службы засыпают заезд к дому. Утром невозможно выехать на работу. Нет подъезда для спецтранспорта», — говорится в посте. URA.RU отправило запрос в администрацию Перми. Ответ на него ожидается.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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