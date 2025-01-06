Жители не могут выехать на работу из-за засыпанного снегом заезда к дому
В Перми жителям улицы 2-й Синарской засыпали снегом единственный заезд к дому. Об этом сообщается в telegram-канале «ЧП Пермь».
«Улица 2-я Синарская. Стабильно дорожные службы засыпают заезд к дому. Утром невозможно выехать на работу. Нет подъезда для спецтранспорта», — говорится в посте.
URA.RU отправило запрос в администрацию Перми. Ответ на него ожидается.
Во время уборки улицы дорожные службы засыпали снегом заезд к дому
Из-за снега к дому не сможет подъехать спецтранспорт
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