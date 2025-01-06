В Свердловской области увеличат выплаты многодетным семьям

В 2025 году в Свердловской области региональный материнский капитал превысит 170 тысяч рублей. Как сообщил министр соцполитики Андрей Злоказов, сумма выплаты индексируется ежегодно.
«С 2011 года выдано свыше 106 тысяч сертификатов. Размер материнского капитала увеличился в 1,5 раза. Программа нашла отклик у свердловчан, поэтому было принято решение продлить ее до 2030 года», — отметил Злоказов. Его слова приводит департамент информполитики региона.
Получить выплату смогут семьи, у которых родился третий и последующий ребенок. А при рождении тройни размер маткапитала составит порядка 260 тысяч рублей.
Деньги можно потратить на строительство или ремонт дома, подключение к сетям электроснабжения, водоснабжения и водоотведения. Также маткапитал можно направить на оплату образовательных и медицинских услуг, приобретение земельных участков и другое.
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