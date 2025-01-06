Курганские VIP поздравили жителей с Рождеством

Курганские высокопоставленные чиновники и политики поздравили жителей с Рождеством. Госслужащие поделились пожеланиями здоровья, любви и много другого. Кто-то даже посетил службу в храме. URA.RU собрало поздравления чиновников.
«С Рождеством вас, православные! Любви и мира в ваши души», — таким пожеланием поделился губернатор Курганской области Вадим Шумков.
С праздником жителей поздравил и сенатор Сергей Муратов. Политик отметил, что традиционно посещает храм в Чимеево на Рождество и Пасху на службу. В этот раз Муратов решил не изменить традициям и вновь посетил церковь. Курганцам в этот праздник он пожелал любви, здоровья и победы.
Поздравлениями поделился и первый заместитель губернатора Андрей Алексеев. «Пусть этот праздник принесет в вашу жизнь свет и любовь. Пусть вера укрепится, а сердце наполнится теплом. Желаю вам здоровья, благополучия, радостных встреч и событий. Пусть в ваших домах живет счастье и добро, а в душе — спокойствие и гармония», — написал у себя в telegram-канале Алексеев.
С Рождеством также поздравил председатель Курганской городской думы Игорь Прозоров. В своем телеграм-канале он выразил следующие пожелания: «Пусть Рождество принесет вам радость общения с вашими родными и друзьями! Желаю, чтобы каждый из вас ощутил гармонию в душе, атмосферу искренности и взаимопонимания!»
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