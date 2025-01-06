06 января 2025
05 января 2025

Курганские VIP поздравили жителей с Рождеством

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Курганские чиновники празднуют Рождество
Курганские чиновники празднуют Рождество Фото:

Курганские высокопоставленные чиновники и политики поздравили жителей с Рождеством. Госслужащие поделились пожеланиями здоровья, любви и много другого. Кто-то даже посетил службу в храме. URA.RU собрало поздравления чиновников. 

«С Рождеством вас, православные! Любви и мира в ваши души», — таким пожеланием поделился губернатор Курганской области Вадим Шумков. 

С праздником жителей поздравил и сенатор Сергей Муратов. Политик отметил, что традиционно посещает храм в Чимеево на Рождество и Пасху на службу. В этот раз Муратов решил не изменить традициям и вновь посетил церковь. Курганцам в этот праздник он пожелал любви, здоровья и победы. 

Поздравлениями поделился и первый заместитель губернатора Андрей Алексеев. «Пусть этот праздник принесет в вашу жизнь свет и любовь. Пусть вера укрепится, а сердце наполнится теплом. Желаю вам здоровья, благополучия, радостных встреч и событий. Пусть в ваших домах живет счастье и добро, а в душе — спокойствие и гармония», — написал у себя в telegram-канале Алексеев.

С Рождеством также поздравил председатель Курганской городской думы Игорь Прозоров. В своем телеграм-канале он выразил следующие пожелания: «Пусть Рождество принесет вам радость общения с вашими родными и друзьями! Желаю, чтобы каждый из вас ощутил гармонию в душе, атмосферу искренности и взаимопонимания!»

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в Кургане? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Курганистан», чтобы узнавать все новости первыми!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Курганские высокопоставленные чиновники и политики поздравили жителей с Рождеством. Госслужащие поделились пожеланиями здоровья, любви и много другого. Кто-то даже посетил службу в храме. URA.RU собрало поздравления чиновников.  «С Рождеством вас, православные! Любви и мира в ваши души», — таким пожеланием поделился губернатор Курганской области Вадим Шумков.  С праздником жителей поздравил и сенатор Сергей Муратов. Политик отметил, что традиционно посещает храм в Чимеево на Рождество и Пасху на службу. В этот раз Муратов решил не изменить традициям и вновь посетил церковь. Курганцам в этот праздник он пожелал любви, здоровья и победы.  Поздравлениями поделился и первый заместитель губернатора Андрей Алексеев. «Пусть этот праздник принесет в вашу жизнь свет и любовь. Пусть вера укрепится, а сердце наполнится теплом. Желаю вам здоровья, благополучия, радостных встреч и событий. Пусть в ваших домах живет счастье и добро, а в душе — спокойствие и гармония», — написал у себя в telegram-канале Алексеев. С Рождеством также поздравил председатель Курганской городской думы Игорь Прозоров. В своем телеграм-канале он выразил следующие пожелания: «Пусть Рождество принесет вам радость общения с вашими родными и друзьями! Желаю, чтобы каждый из вас ощутил гармонию в душе, атмосферу искренности и взаимопонимания!»
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...