Екатеринбуржец уехал из дома на машине и потерялся

Мужчину ищут с 3 января (архивное фото) Фото: Илья Московец © URA.RU

В Екатеринбурге 39-летний Сергей Лукьянчиков 3 января уехал из дома на черном Ford Focus и пропал. Об этом сообщили в региональном поисковом отряде «ЛизаАлерт», волонтеры которого развернули поиски.

«Сергей нуждается в медицинской помощи. Его местоположение неизвестно», — рассказали спасатели в соцсети «ВКонтакте». Близким мужчина не рассказывал, что собирается куда-то уехать. Об этом URA.RU сказала мама пропавшего.

Рост Сергея — 175 сантиметров, у него черные волосы и карие глаза. Он был одет в синюю куртку, темные спортивные штаны, бежевую шапку и оранжевые ботинки. Если вы видели его, сообщите поисковикам — 89636486069 или 88007005452.

Сергей пропал 3 января Фото: предоставлено отрядом «ЛизаАлерт»