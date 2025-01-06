06 января 2025

В Екатеринбурге загадочно пропал мужчина. Фото

Екатеринбуржец уехал из дома на машине и потерялся
© Служба новостей «URA.RU»
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Ночной центр. Екатеринбург, снег, машины, ночь, автомобили
Мужчину ищут с 3 января (архивное фото) Фото:

В Екатеринбурге 39-летний Сергей Лукьянчиков 3 января уехал из дома на черном Ford Focus и пропал. Об этом сообщили в региональном поисковом отряде «ЛизаАлерт», волонтеры которого развернули поиски.

«Сергей нуждается в медицинской помощи. Его местоположение неизвестно», — рассказали спасатели в соцсети «ВКонтакте». Близким мужчина не рассказывал, что собирается куда-то уехать. Об этом URA.RU сказала мама пропавшего.

Рост Сергея — 175 сантиметров, у него черные волосы и карие глаза. Он был одет в синюю куртку, темные спортивные штаны, бежевую шапку и оранжевые ботинки. Если вы видели его, сообщите поисковикам — 89636486069 или 88007005452.

Сергей пропал 3 января
Сергей пропал 3 января
Фото:

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В Екатеринбурге 39-летний Сергей Лукьянчиков 3 января уехал из дома на черном Ford Focus и пропал. Об этом сообщили в региональном поисковом отряде «ЛизаАлерт», волонтеры которого развернули поиски. «Сергей нуждается в медицинской помощи. Его местоположение неизвестно», — рассказали спасатели в соцсети «ВКонтакте». Близким мужчина не рассказывал, что собирается куда-то уехать. Об этом URA.RU сказала мама пропавшего. Рост Сергея — 175 сантиметров, у него черные волосы и карие глаза. Он был одет в синюю куртку, темные спортивные штаны, бежевую шапку и оранжевые ботинки. Если вы видели его, сообщите поисковикам — 89636486069 или 88007005452.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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