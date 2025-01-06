Пятерых пострадавших передали медикам Фото: МБУ «Центр защиты населения»

На 132 километре трассы Екатеринбург-Серов столкнулись фургон и легковушка, пять человек получили травмы, один скончался на месте происшествия. Об этом сообщили в тагильском МБУ «Центр защиты населения».

По данным спасателей, авария произошла утром. «Двух пострадавших и одного погибшего вытащили из Hyundai Solaris. Также пострадали водитель и два пассажира (оба — дети) фургона Peugeot Boxer», — рассказали в центре.

URA.RU обратилось за комментарием в ГАИ Свердловской области. В ведомстве сообщили, что на месте аварии работают наряды Госавтоинспекции, обстоятельства ЧП выясняются.