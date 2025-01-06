06 января 2025

На Серовском тракте в ДТП разбились шесть свердловчан, один погиб. Фото, видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Пятерых пострадавших передали медикам
Пятерых пострадавших передали медикам Фото:

На 132 километре трассы Екатеринбург-Серов столкнулись фургон и легковушка, пять человек получили травмы, один скончался на месте происшествия. Об этом сообщили в тагильском МБУ «Центр защиты населения».

По данным спасателей, авария произошла утром. «Двух пострадавших и одного погибшего вытащили из Hyundai Solaris. Также пострадали водитель и два пассажира (оба — дети) фургона Peugeot Boxer», — рассказали в центре.

URA.RU обратилось за комментарием в ГАИ Свердловской области. В ведомстве сообщили, что на месте аварии работают наряды Госавтоинспекции, обстоятельства ЧП выясняются.

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На 132 километре трассы Екатеринбург-Серов столкнулись фургон и легковушка, пять человек получили травмы, один скончался на месте происшествия. Об этом сообщили в тагильском МБУ «Центр защиты населения». По данным спасателей, авария произошла утром. «Двух пострадавших и одного погибшего вытащили из Hyundai Solaris. Также пострадали водитель и два пассажира (оба — дети) фургона Peugeot Boxer», — рассказали в центре. URA.RU обратилось за комментарием в ГАИ Свердловской области. В ведомстве сообщили, что на месте аварии работают наряды Госавтоинспекции, обстоятельства ЧП выясняются.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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