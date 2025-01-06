06 января 2025

Перед Новым годом пермяки массово отравились готовой едой из популярной пекарни

Пермяки подхватили сальмонеллез в пекарнях «Хлебница»
© Служба новостей «URA.RU»
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У отравившихся блюдами из «Хлебницы» нашли сальмонеллез
У отравившихся блюдами из «Хлебницы» нашли сальмонеллез Фото:

В конце декабря пермяки подхватили острую кишечную инфекцию в сети пекарен «Хлебница». Об этом сообщили в краевом Управлении Роспотребнадзора.

«С 30 декабря 2024 года зарегистрированы неединичные случаи заболевания острыми кишечными инфекциями. Все пострадавшие связывают свое заболевание с употреблением готовых блюд из пекарен „Хлебница“. По предварительным данным, у заболевших выделен возбудитель сальмонеллеза», — сообщили в ведомстве. В заведениях выявили санитарные нарушения, и районные суды закрыли три пекарни и заготовочный цех на 30-90 суток.

Как сообщила 59.RU исполнительный директор сети пекарен «Хлебница» Ксения Троицкая, возбудитель сальмонеллеза был в сырье. Оно поставлялось с «двух известных мясокомбинатов». Троицкая принесла извинения пострадавшим и пообещала устранить нарушения.

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В конце декабря пермяки подхватили острую кишечную инфекцию в сети пекарен «Хлебница». Об этом сообщили в краевом Управлении Роспотребнадзора. «С 30 декабря 2024 года зарегистрированы неединичные случаи заболевания острыми кишечными инфекциями. Все пострадавшие связывают свое заболевание с употреблением готовых блюд из пекарен „Хлебница“. По предварительным данным, у заболевших выделен возбудитель сальмонеллеза», — сообщили в ведомстве. В заведениях выявили санитарные нарушения, и районные суды закрыли три пекарни и заготовочный цех на 30-90 суток. Как сообщила 59.RU исполнительный директор сети пекарен «Хлебница» Ксения Троицкая, возбудитель сальмонеллеза был в сырье. Оно поставлялось с «двух известных мясокомбинатов». Троицкая принесла извинения пострадавшим и пообещала устранить нарушения.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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