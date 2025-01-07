Трамп отказался от просьб не применять военную силу для присоединения Гренландии

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Трамп не смог заверить, что не применит оружия для захвата Гренландии
Трамп не смог заверить, что не применит оружия для захвата Гренландии Фото:

Избранный президент США Дональд Трамп не дал гарантий отказа от использования военной силы для установления контроля над Гренландией и Панамским каналом. Об этом он сообщил во время пресс-конференции в Мар-а-Лаго.

«Нет, я не могу заверить вас. Вы говорите о Панаме и Гренландии. Я не могу заверить вас ни по одному из двух», — ответил Трамп журналистам, отказавшись давать обязательства о неприменении военной силы. Его слова передает ABC News.

В соцсети Х также было опубликовано видео, в котором житель Гренландии задает вопрос сыну Трампа о том, предлагает ли избранный президент США, чтобы Штаты захватили Гренландию, находящуюся под управлением Дании, страны-участника НАТО. Трамп-младший ответил утвердительно, заявив, что «это необходимо нашей стране».

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Избранный президент США Дональд Трамп не дал гарантий отказа от использования военной силы для установления контроля над Гренландией и Панамским каналом. Об этом он сообщил во время пресс-конференции в Мар-а-Лаго. «Нет, я не могу заверить вас. Вы говорите о Панаме и Гренландии. Я не могу заверить вас ни по одному из двух», — ответил Трамп журналистам, отказавшись давать обязательства о неприменении военной силы. Его слова передает ABC News. В соцсети Х также было опубликовано видео, в котором житель Гренландии задает вопрос сыну Трампа о том, предлагает ли избранный президент США, чтобы Штаты захватили Гренландию, находящуюся под управлением Дании, страны-участника НАТО. Трамп-младший ответил утвердительно, заявив, что «это необходимо нашей стране».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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