Трамп отказался от просьб не применять военную силу для присоединения Гренландии

Избранный президент США Дональд Трамп не дал гарантий отказа от использования военной силы для установления контроля над Гренландией и Панамским каналом. Об этом он сообщил во время пресс-конференции в Мар-а-Лаго.
«Нет, я не могу заверить вас. Вы говорите о Панаме и Гренландии. Я не могу заверить вас ни по одному из двух», — ответил Трамп журналистам, отказавшись давать обязательства о неприменении военной силы. Его слова передает ABC News.
В соцсети Х также было опубликовано видео, в котором житель Гренландии задает вопрос сыну Трампа о том, предлагает ли избранный президент США, чтобы Штаты захватили Гренландию, находящуюся под управлением Дании, страны-участника НАТО. Трамп-младший ответил утвердительно, заявив, что «это необходимо нашей стране».
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