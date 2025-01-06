Супруга пермского фигуриста Татьяна Волосожар призналась, почему пропустила шоу Навки

Жена пермского фигуриста Волосожар пропустила шоу Навки из-за болезни мужа

07 января 2025 в 23:58 Размер текста - 17 +

Супруги Максим Траньков Татьяна Волосожар пропустят рождественское шоу из-за болезни Фото: Алексей Колчин © URA.RU Жена пермского фигуриста Максима Транькова Татьяна Волосожар рассказала, что они с супругом пропустят участие в рождественском шоу Навки «Руслан и Людмила», которое состоится в Краснодаре. По словам фигуристки, они не смогут присутствовать на выступлении из-за болезни. «Дорогие друзья! К большому сожалению, в связи с болезнью мы не сможем принять участие в сегодняшнем шоу. Поздравляем вас с Рождеством. Желаем всем зрителям наслаждаться прекрасным спектаклем! Я уверена, что положительных эмоций сегодня будет много!», — написала Татьяна Волосожар в своем telegram-канале. На шоу вместо них выступят Наоми Ланг и Александр Энберт. Ранее Татьяна Волосожар сделала признание о Новом годе. Фигуристка рассказала в своих соцсетях, о том, что именно в новогоднюю ночь Максим сделал ей предложение. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Жена пермского фигуриста Максима Транькова Татьяна Волосожар рассказала, что они с супругом пропустят участие в рождественском шоу Навки «Руслан и Людмила», которое состоится в Краснодаре. По словам фигуристки, они не смогут присутствовать на выступлении из-за болезни. «Дорогие друзья! К большому сожалению, в связи с болезнью мы не сможем принять участие в сегодняшнем шоу. Поздравляем вас с Рождеством. Желаем всем зрителям наслаждаться прекрасным спектаклем! Я уверена, что положительных эмоций сегодня будет много!», — написала Татьяна Волосожар в своем telegram-канале. На шоу вместо них выступят Наоми Ланг и Александр Энберт. Ранее Татьяна Волосожар сделала признание о Новом годе. Фигуристка рассказала в своих соцсетях, о том, что именно в новогоднюю ночь Максим сделал ей предложение.