Супруга пермского фигуриста Татьяна Волосожар призналась, почему пропустила шоу Навки

Жена пермского фигуриста Максима Транькова Татьяна Волосожар рассказала, что они с супругом пропустят участие в рождественском шоу Навки «Руслан и Людмила», которое состоится в Краснодаре. По словам фигуристки, они не смогут присутствовать на выступлении из-за болезни.
«Дорогие друзья! К большому сожалению, в связи с болезнью мы не сможем принять участие в сегодняшнем шоу. Поздравляем вас с Рождеством. Желаем всем зрителям наслаждаться прекрасным спектаклем! Я уверена, что положительных эмоций сегодня будет много!», — написала Татьяна Волосожар в своем telegram-канале. На шоу вместо них выступят Наоми Ланг и Александр Энберт.
Ранее Татьяна Волосожар сделала признание о Новом годе. Фигуристка рассказала в своих соцсетях, о том, что именно в новогоднюю ночь Максим сделал ей предложение.
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