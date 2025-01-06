06 января 2025

Супруга пермского фигуриста Татьяна Волосожар призналась, почему пропустила шоу Навки

Жена пермского фигуриста Волосожар пропустила шоу Навки из-за болезни мужа
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Фигурное катание. показательные выступления г. Екатеринбург, волосожар татьяна, траньков максим
Супруги Максим Траньков Татьяна Волосожар пропустят рождественское шоу из-за болезни Фото:

Жена пермского фигуриста Максима Транькова Татьяна Волосожар рассказала, что они с супругом пропустят участие в рождественском шоу Навки «Руслан и Людмила», которое состоится в Краснодаре. По словам фигуристки, они не смогут присутствовать на выступлении из-за болезни.

«Дорогие друзья! К большому сожалению, в связи с болезнью мы не сможем принять участие в сегодняшнем шоу. Поздравляем вас с Рождеством. Желаем всем зрителям наслаждаться прекрасным спектаклем! Я уверена, что положительных эмоций сегодня будет много!», — написала Татьяна Волосожар в своем telegram-канале. На шоу вместо них выступят Наоми Ланг и Александр Энберт.

Ранее Татьяна Волосожар сделала признание о Новом годе. Фигуристка рассказала в своих соцсетях, о том, что именно в новогоднюю ночь Максим сделал ей предложение.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Telegram-канал «Большая Пермь» — у нас всегда свежие события Перми и Пермского края. Подписывайтесь!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Жена пермского фигуриста Максима Транькова Татьяна Волосожар рассказала, что они с супругом пропустят участие в рождественском шоу Навки «Руслан и Людмила», которое состоится в Краснодаре. По словам фигуристки, они не смогут присутствовать на выступлении из-за болезни. «Дорогие друзья! К большому сожалению, в связи с болезнью мы не сможем принять участие в сегодняшнем шоу. Поздравляем вас с Рождеством. Желаем всем зрителям наслаждаться прекрасным спектаклем! Я уверена, что положительных эмоций сегодня будет много!», — написала Татьяна Волосожар в своем telegram-канале. На шоу вместо них выступят Наоми Ланг и Александр Энберт. Ранее Татьяна Волосожар сделала признание о Новом годе. Фигуристка рассказала в своих соцсетях, о том, что именно в новогоднюю ночь Максим сделал ей предложение.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...