07 января 2025
06 января 2025

Большинство пермяков избегают очередей на запись к врачу

Более 90% жителей Пермского края записываются к врачу дистанционно
© Служба новостей «URA.RU»
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Пермяки предпочитают записываться к врачам онлайн
Пермяки предпочитают записываться к врачам онлайн Фото:

По итогам 2024 года более 90% жителей пермского края записываются к врачам дистанционно. Об этом сообщила пресс-служба регионального Минздрава.

«Для первичной записи к врачу жители региона чаще всего используют Госуслуги, где выложено расписание врачей по 14 специальностям, и через региональный сайт „К врачу“. Более 90% пермяков уже воспользовались всеми видами удаленной записи в 2024 году», — сказано в telegram-канале ведомства.

Главный внештатный специалист по информационным технологиям министерства здравоохранения Пермского края Евгений Зубов сообщил, что большое количество дистанционных возможностей записи к врачу вывело регион в топ по охвату жителей. Сейчас в Пермском крае тестируется вариант с возможностью обработки входящих звонков роботом.

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По итогам 2024 года более 90% жителей пермского края записываются к врачам дистанционно. Об этом сообщила пресс-служба регионального Минздрава. «Для первичной записи к врачу жители региона чаще всего используют Госуслуги, где выложено расписание врачей по 14 специальностям, и через региональный сайт „К врачу“. Более 90% пермяков уже воспользовались всеми видами удаленной записи в 2024 году», — сказано в telegram-канале ведомства. Главный внештатный специалист по информационным технологиям министерства здравоохранения Пермского края Евгений Зубов сообщил, что большое количество дистанционных возможностей записи к врачу вывело регион в топ по охвату жителей. Сейчас в Пермском крае тестируется вариант с возможностью обработки входящих звонков роботом.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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