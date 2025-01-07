Большинство пермяков избегают очередей на запись к врачу

По итогам 2024 года более 90% жителей пермского края записываются к врачам дистанционно. Об этом сообщила пресс-служба регионального Минздрава.
«Для первичной записи к врачу жители региона чаще всего используют Госуслуги, где выложено расписание врачей по 14 специальностям, и через региональный сайт „К врачу“. Более 90% пермяков уже воспользовались всеми видами удаленной записи в 2024 году», — сказано в telegram-канале ведомства.
Главный внештатный специалист по информационным технологиям министерства здравоохранения Пермского края Евгений Зубов сообщил, что большое количество дистанционных возможностей записи к врачу вывело регион в топ по охвату жителей. Сейчас в Пермском крае тестируется вариант с возможностью обработки входящих звонков роботом.
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