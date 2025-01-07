«Известия»: в 55 регионах России ввели туристический налог

С 1 января 2025 года в 55 российских регионах был введен туристический налог. Нововведение затронуло как известные направления вроде Алтая, Камчатки и Карелии, так и менее популярные регионы, включая Пензенскую и Саратовскую области. Налог уплачивается в размере не более 1% от стоимости временного проживания.
«С 1 января в российских регионах начал действовать турналог. Муниципальные образования как минимум 55 субъектов решили ввести его», — сообщают «Известия». При этом в некоторых субъектах налог действует на всей территории, а в других — только в отдельных населенных пунктах.
Помимо основных регионов, турналог был введен в Вологодской области, где известны такие популярные у туристов объекты, как монастыри — Спасо-Прилуцкий, Ферапонтов и Кирилло-Белозерский, а также резиденция Деда Мороза в Великом Устюге. Введение налога направлено на поддержку развития туристической инфраструктуры в регионах.
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