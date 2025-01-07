07 января 2025

Shot: над Саратовской областью прогремели взрывы на фоне угрозы БПЛА

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Из-за возможной атаки дронов сработала ПВО
Из-за возможной атаки дронов сработала ПВО Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Система ПВО сработала в Саратовской области, прогремели взрывы. Это произошло в условиях объявленной угрозы украинских беспилотников в регионе. Об этом сообщил telegram-канал Shot.

«Серия взрывов прогремела над Энгельсом Саратовской области. Предварительно, сработала система ПВО над городом», — говорится в посте.

Уточняется, что местные жители слышали несколько сильных взрывов и видели яркие вспышки в небе. По словам очевидцев, включена сирена опасности, информации о пострадавших и разрушениях нет, сообщает канал.

Агентство направило запрос информации в Минобороны РФ по теме публикации. Ответ ожидается.

Ранее губернатор региона Роман Бусаргин сделал предупреждение об опасности атаки украинских беспилотников в Саратовской области. Региону дроны противника угрожали также в октябре 2024 года.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Система ПВО сработала в Саратовской области, прогремели взрывы. Это произошло в условиях объявленной угрозы украинских беспилотников в регионе. Об этом сообщил telegram-канал Shot. «Серия взрывов прогремела над Энгельсом Саратовской области. Предварительно, сработала система ПВО над городом», — говорится в посте. Уточняется, что местные жители слышали несколько сильных взрывов и видели яркие вспышки в небе. По словам очевидцев, включена сирена опасности, информации о пострадавших и разрушениях нет, сообщает канал. Агентство направило запрос информации в Минобороны РФ по теме публикации. Ответ ожидается. Ранее губернатор региона Роман Бусаргин сделал предупреждение об опасности атаки украинских беспилотников в Саратовской области. Региону дроны противника угрожали также в октябре 2024 года.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...