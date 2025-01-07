Shot: над Саратовской областью прогремели взрывы на фоне угрозы БПЛА

Система ПВО сработала в Саратовской области, прогремели взрывы. Это произошло в условиях объявленной угрозы украинских беспилотников в регионе. Об этом сообщил telegram-канал Shot.
«Серия взрывов прогремела над Энгельсом Саратовской области. Предварительно, сработала система ПВО над городом», — говорится в посте.
Уточняется, что местные жители слышали несколько сильных взрывов и видели яркие вспышки в небе. По словам очевидцев, включена сирена опасности, информации о пострадавших и разрушениях нет, сообщает канал.
Агентство направило запрос информации в Минобороны РФ по теме публикации. Ответ ожидается.
Ранее губернатор региона Роман Бусаргин сделал предупреждение об опасности атаки украинских беспилотников в Саратовской области. Региону дроны противника угрожали также в октябре 2024 года.
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